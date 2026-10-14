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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
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Спутник запечатлел в Австралии гигантский кратер в форме паука

С высоты птичьего полета один только вид необычного геологического образования в Западной Австралии способен вызвать испуг. Паучий кратер (Spider Crater), возникший в результате падения метеорита и последовавшей за ним эрозии, продолжавшейся сотни миллионов лет, раскинулся среди ландшафтов региона Кимберли.

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# спутники
# фотографии
Спутник NASA запечатлел в Австралии гигантский кратер в форме паука / © NASA Earth Observatory
Спутник NASA запечатлел в Австралии гигантский кратер в форме паука / © NASA Earth Observatory

Новый снимок этого необычного кратера сделан 20 сентября 2026 года прибором OLI (Operational Land Imager), установленным на спутнике Landsat 9, который NASA эксплуатирует совместно с Геологической службой США. Вся структура ударного происхождения имеет овальную форму и достигает примерно 13 километров в длину и 11 километров в ширину. Ее центральная часть, напоминающая паука, простирается примерно на четыре километра.

Геологи полагают, что необычный рисунок, похожий на паука, представляет собой остатки центрального поднятия — участка дна кратера, который поднялся при обратном движении горных пород после первоначального ударного импульса. Светлые «ноги» паука — это гряды песчаника, сохранившиеся в то время, как другие слои пород в зоне удара подверглись эрозии и исчезли.

На протяжении десятилетий после обнаружения этого образования ученые пытались разгадать историю его возникновения. Некоторые предполагали, что кратер имеет вулканическое происхождение. Однако полевые исследования позволили геологам обнаружить характерные признаки древнего удара — конусы разрушения, или конусы сотрясения, с расходящимися веерообразными трещинами. Такие структуры формируются только под действием мощных ударных волн, проходящих через горные породы. В центральном куполе Паучьего кратера они встречаются повсеместно.

Впоследствии ученые провели лабораторный анализ кварца и кристаллов циркона из песчаника, испытавших ударное воздействие. Полученные данные могут помочь восстановить угол, под которым метеорит столкнулся с поверхностью Земли.

Точная дата образования кратера пока неизвестна. По оценкам, основанным на возрасте горных пород в этом районе, удар произошел примерно 900–600 миллионов лет назад. Таким образом, Паучий кратер появился в позднем докембрии.

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Сообщество
# NASA
# Австралия
# кратеры
# спутники
# фотографии
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