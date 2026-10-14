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Спутник запечатлел в Австралии гигантский кратер в форме паука
С высоты птичьего полета один только вид необычного геологического образования в Западной Австралии способен вызвать испуг. Паучий кратер (Spider Crater), возникший в результате падения метеорита и последовавшей за ним эрозии, продолжавшейся сотни миллионов лет, раскинулся среди ландшафтов региона Кимберли.
Новый снимок этого необычного кратера сделан 20 сентября 2026 года прибором OLI (Operational Land Imager), установленным на спутнике Landsat 9, который NASA эксплуатирует совместно с Геологической службой США. Вся структура ударного происхождения имеет овальную форму и достигает примерно 13 километров в длину и 11 километров в ширину. Ее центральная часть, напоминающая паука, простирается примерно на четыре километра.
Геологи полагают, что необычный рисунок, похожий на паука, представляет собой остатки центрального поднятия — участка дна кратера, который поднялся при обратном движении горных пород после первоначального ударного импульса. Светлые «ноги» паука — это гряды песчаника, сохранившиеся в то время, как другие слои пород в зоне удара подверглись эрозии и исчезли.
На протяжении десятилетий после обнаружения этого образования ученые пытались разгадать историю его возникновения. Некоторые предполагали, что кратер имеет вулканическое происхождение. Однако полевые исследования позволили геологам обнаружить характерные признаки древнего удара — конусы разрушения, или конусы сотрясения, с расходящимися веерообразными трещинами. Такие структуры формируются только под действием мощных ударных волн, проходящих через горные породы. В центральном куполе Паучьего кратера они встречаются повсеместно.
Впоследствии ученые провели лабораторный анализ кварца и кристаллов циркона из песчаника, испытавших ударное воздействие. Полученные данные могут помочь восстановить угол, под которым метеорит столкнулся с поверхностью Земли.
Точная дата образования кратера пока неизвестна. По оценкам, основанным на возрасте горных пород в этом районе, удар произошел примерно 900–600 миллионов лет назад. Таким образом, Паучий кратер появился в позднем докембрии.
Комментарии
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