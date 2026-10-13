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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
Рейтинг: +26
Посты: 17
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Дикая природа в объективе: лучшие снимки Siena International Photo Awards 2026

Жюри международного конкурса Siena International Photo Awards 2026 представило лучшие снимки в номинации «Животные в естественной среде обитания».

Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
Снимок, занявший второе место: «Высокогорье» / © Marco Gaiotti
Снимок, занявший второе место: «Высокогорье» / © Marco Gaiotti

Гелада (Theropithecus gelada) сидит на скале в Эфиопском нагорье на закате. Этот примат встречается исключительно в Эфиопии. Его также называют «кровоточащим бабуином» из-за характерного красноватого пятна на груди самцов, которое служит признаком здоровья и доминирующего положения. Гелада — единственный примат в мире, питающийся почти исключительно травой, которую он срывает ловкими, точными движениями пальцев.

Снимок, занявший первое место: «Схватка за жизнь» / © Kevin Shi
Снимок, занявший первое место: «Схватка за жизнь» / © Kevin Shi

Фотограф дикой природы Кевин Ши запечатлел мгновение напряженной борьбы: самка пумы пыталась поймать гуанако. Кевин несколько дней следил за хищницей — матерью двух детенышей, которые полностью зависели от нее в вопросах пропитания. На рассвете, после долгого наблюдения за гуанако, пума осторожно подкралась к добыче и бросилась в атаку. Она снова и снова пыталась повалить животное и вцепиться ему в шею, чтобы задушить. Несмотря на ожесточенную схватку, гуанако в конце концов удалось вырваться и спастись.

Снимок, занявший третье место: «Спящая красавица» / © Felix Belloin
Снимок, занявший третье место: «Спящая красавица» / © Felix Belloin

Летом 2025 года Феликс находился на борту судна, затерянного среди плотных арктических льдов к северу от Шпицбергена. Внезапно его внимание привлек клочок меха, видневшийся на далеком ледяном склоне. В этом отдаленном полярном краю, где из-за повышения температуры морской лед каждое лето становится все тоньше, встречи с дикими животными случаются всё реже и становятся все менее предсказуемыми. Заинтригованный Феликс запустил дрон и медленно приблизился к загадочному объекту. По мере сокращения расстояния перед ним постепенно открывалась удивительная картина: белый медведь (Ursus maritimus) — высший хищник, охотящийся на тюленей с морского льда, — крепко спал, свернувшись в углублении рядом с необычным ледяным образованием насыщенного, почти нереального голубого оттенка. Феликс держал дрон на большой высоте, стараясь не разрушить очарование этого мгновения и не потревожить мирный сон медведя. Затем с той же осторожностью, с какой приблизился к нему, он удалился, оставив зверя наедине со своими снами — в ледяном царстве, которое тот называет домом.

Высокая оценка жюри: «Малыш на борту» / © Douglas Gimesy
Высокая оценка жюри: «Малыш на борту» / © Douglas Gimesy

Самка сероголовой летучей лисицы летит между деревьями в колонии под Мельбурном, неся на себе детеныша. Малыши обычно цепляются за матерей до тех пор, пока не становятся слишком тяжелыми для переноски. После этого матери оставляют их вместе с другими детенышами на деревьях, служащих своеобразными «яслями». Там малыши ждут возвращения матерей на рассвете.

Высокая оценка жюри: «Прыжок в пропасть» / © Bence Maté
Высокая оценка жюри: «Прыжок в пропасть» / © Bence Maté

У небольшого садового пруда в национальном парке Кишкуншаг ласточки пьют воду прямо на лету, едва касаясь ее поверхности клювами. В идеально пойманный фотографом момент болотная лягушка выпрыгивает из воды как раз тогда, когда мимо проносится ласточка.

Высокая оценка жюри: «Лягушачьи игры» / © Amit Eshel
Высокая оценка жюри: «Лягушачьи игры» / © Amit Eshel

Детеныш эфиопского волка — самого редкого представителя семейства псовых в мире — играет с лягушкой, подбрасывая ее в воздух, словно пытаясь повторить ее прыжки. Такие игры чрезвычайно важны для развития волчат: они помогают совершенствовать координацию движений, осваивать охотничьи навыки и учиться взаимодействовать с членами стаи. Все это особенно важно в период перехода от молочного питания к мясному.

Высокая оценка жюри: «Марко Поло» / © Shaun Downey
Высокая оценка жюри: «Марко Поло» / © Shaun Downey

Необычный ракурс позволяет увидеть взаимосвязь между бурым медведем, обитающим на тихоокеанском побережье, и неркой. Оба животных полагаются на свои органы чувств, чтобы выжить, однако их потребности противоположны. Медведь чувствует, что поблизости есть лосось, но не может точно определить его местонахождение, чтобы нанести решающий удар.

Высокая оценка жюри: «Лесной странник» / © Charlie Wemyss-dunn
Высокая оценка жюри: «Лесной странник» / © Charlie Wemyss-dunn

Слон бродит по знаменитому лесу Альбида в национальном парке Мана-Пулс (Зимбабве). В сумеречном свете заметны клубы пыли, поднятой в сухой сезон. Слон ищет питательные стручки деревьев альбида, которые в это время года цветут и становятся ценным источником пищи, когда других кормовых ресурсов не хватает.

Высокая оценка жюри: «На крыши Африки» / © Amit Eshel
Высокая оценка жюри: «На крыши Африки» / © Amit Eshel

Самец гелады, чья шерсть еще потемневшая и тяжелая после недавнего дождя, спокойно поедает траву, поглядывая на двух детенышей у края обрыва.

Высокая оценка жюри: «Рожденные во льдах» / © Sunita Mandal
Высокая оценка жюри: «Рожденные во льдах» / © Sunita Mandal

Самка белого медведя укрывает двух медвежат у входа в снежную берлогу, выточенную ветром. В первые недели после выхода из безопасного убежища мать и детеныши тесно прижимаются друг к другу, ненадолго укрываясь от холода. Так начинается их жизнь в пору, когда впереди уже маячат более теплые дни и тающий морской лед.

Снимки других финалистов конкурса можно посмотреть здесь.

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Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
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Black Reader
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