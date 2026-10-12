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Anduril представила новое семейство ракет-перехватчиков для системы ПВО

Anduril представила Steelfin — семейство зенитных ракет-перехватчиков, созданных на основе единой архитектуры и общего производственного процесса. При этом конфигурацию каждой ракеты можно адаптировать под конкретные задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Steelfin / © Anduril

По заявлению компании, такой подход позволит наладить крупносерийное производство при значительно меньших затратах, чем при выпуске существующих систем вооружения. Однако стоимость ракет и подробные характеристики пока не раскрываются.

Анонс прозвучал на фоне стремления вооруженных сил США увеличить запасы средств ПВО для борьбы с широким спектром воздушных угроз — от дешевых беспилотников до крылатых и баллистических ракет, а также современных маневрирующих боеприпасов, включая гиперзвуковые.

Steelfin / © Anduril

Anduril предлагает решить эту задачу с помощью семейства ракет, построенных по единой двухступенчатой схеме. Первая ступень представляет собой разгонный блок, а вторая — перехватчик, предназначенный для непосредственного поражения цели. В разных вариантах предполагается использовать унифицированные базовые конструкции корпуса, авионику, программное обеспечение, систему управления полетом и интерфейсы.

Различные разгонные блоки и компоненты конечной ступени позволят адаптировать отдельные модификации под конкретные задачи, не разрабатывая совершенно новую ракету для каждого требования. По данным Anduril, семейство будет включать перехватчики, уничтожающие цель прямым кинетическим ударом, а также варианты с осколочно-фугасной боевой частью.

Компания рассчитывает, что семейство охватит широкий круг задач — от защиты отдельных объектов до противовоздушной и противоракетной обороны нижнего эшелона и перехвата баллистических ракет на верхнем эшелоне. Среди угроз, для борьбы с которыми предназначена линейка, также называются крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Это чрезвычайно амбициозная цель: ранее столь масштабный подход к созданию унифицированного семейства зенитных перехватчиков практически не применялся.

При этом Anduril пока не уточнила, какие именно модификации будут предназначены для борьбы с конкретными типами целей. Компания также не опубликовала данные о дальности перехвата, высотах применения и других характеристиках, которые позволили бы оценить заявленные возможности.

Anduril сообщила, что разрабатывает Steelfin уже несколько лет при финансовом участии нескольких заказчиков. Компания также провела баллистические испытания с использованием макетов и имитаторов, представляющих собой характерные для программы летательные аппараты. Летные испытания различных вариантов Steelfin запланированы на 2027 год.

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