Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3571
Посты: 2640
3

Anduril представила новое семейство ракет-перехватчиков для системы ПВО

Anduril представила Steelfin — семейство зенитных ракет-перехватчиков, созданных на основе единой архитектуры и общего производственного процесса. При этом конфигурацию каждой ракеты можно адаптировать под конкретные задачи противовоздушной и противоракетной обороны. 

Сообщество
# Anduril
# оружие
# ракеты
# США
# технологии
Steelfin / ©  Anduril
Steelfin / ©  Anduril

По заявлению компании, такой подход позволит наладить крупносерийное производство при значительно меньших затратах, чем при выпуске существующих систем вооружения. Однако стоимость ракет и подробные характеристики пока не раскрываются.

Анонс прозвучал на фоне стремления вооруженных сил США увеличить запасы средств ПВО для борьбы с широким спектром воздушных угроз — от дешевых беспилотников до крылатых и баллистических ракет, а также современных маневрирующих боеприпасов, включая гиперзвуковые.

Steelfin / © Anduril
Steelfin / © Anduril

Anduril предлагает решить эту задачу с помощью семейства ракет, построенных по единой двухступенчатой схеме. Первая ступень представляет собой разгонный блок, а вторая — перехватчик, предназначенный для непосредственного поражения цели. В разных вариантах предполагается использовать унифицированные базовые конструкции корпуса, авионику, программное обеспечение, систему управления полетом и интерфейсы.

Различные разгонные блоки и компоненты конечной ступени позволят адаптировать отдельные модификации под конкретные задачи, не разрабатывая совершенно новую ракету для каждого требования. По данным Anduril, семейство будет включать перехватчики, уничтожающие цель прямым кинетическим ударом, а также варианты с осколочно-фугасной боевой частью.

Компания рассчитывает, что семейство охватит широкий круг задач — от защиты отдельных объектов до противовоздушной и противоракетной обороны нижнего эшелона и перехвата баллистических ракет на верхнем эшелоне. Среди угроз, для борьбы с которыми предназначена линейка, также называются крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Это чрезвычайно амбициозная цель: ранее столь масштабный подход к созданию унифицированного семейства зенитных перехватчиков практически не применялся.

При этом Anduril пока не уточнила, какие именно модификации будут предназначены для борьбы с конкретными типами целей. Компания также не опубликовала данные о дальности перехвата, высотах применения и других характеристиках, которые позволили бы оценить заявленные возможности.

Anduril сообщила, что разрабатывает Steelfin уже несколько лет при финансовом участии нескольких заказчиков. Компания также провела баллистические испытания с использованием макетов и имитаторов, представляющих собой характерные для программы летательные аппараты. Летные испытания различных вариантов Steelfin запланированы на 2027 год.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Anduril
# оружие
# ракеты
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Маленькие радости»: ученые объяснили, почему россияне перестали копить

    12 октября, 12:19

  2. Российские офтальмологи научились различать вирусный и невирусный увеит по анализу крови без ожидания результатов ПЦР

    12 октября, 10:06

  3. Человек прямоходящий оказался на 200 тысяч лет древнее, чем считалось

    12 октября, 09:02

  4. Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

    12 октября, 08:39
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Иван Колупаев
2 минуты назад
Оливер, так интереснее? Разумеется все снимки таких телескопов это визуализация данных. В той ли иной степени художественности. Но я понимаю о чем

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
11 минут назад
Отличная машинка. Ждём отечественных аналогов.

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Николай П
51 минута назад
А условие 4 - целесообразность? По-простому - нафига переться в такую даль? Что это нам даст? Вон до Луны допрагнули аж в прошлом веке... и чего? ... как

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Сергей Сошнин
55 минут назад
А чисто дронами не воюют,есть ещё артилерия , дистанционное минирования пути и т д, пусть выкидывают бабки))))

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, "Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Александр Березин
2 часа назад
Оливер, как отмечено выше, снимков у рентгеновских (или радио-) телескопов не существует .Это потому, что рентгеновское излучение -- не видимое.

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
2 часа назад
Возьмём цитату из классиков и всё сразу будет понятно: «Оказывается, это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают

Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

Сергей Механик
2 часа назад
А с другой стороны, 1 млн. - это всего лишь 0,1% от 1 миллиарда. 🤓

Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

Леонид Кваш
3 часа назад
А чё зашили-то? 😁

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

ArtemITuser .
3 часа назад
Будем надеяться, успеют спасти. Спасибо за интересную статью!

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

ArtemITuser .
3 часа назад
Интересно...

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Орионид отстал
4 часа назад
Я знаю одно условие: деньги. За это даже умирать уходят или расплачиваться конецностями.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Дмитрий Караваев
8 часов назад
Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим делать.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Иван Колупаев
11 часов назад
Дмитрий, да они просто перестали летать там где стоят эти лазеры. Их ведь всего несколько а участок который прикрывает такая установка ограничен

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

Оливер Хевисайд
13 часов назад
Нда, уж... Я такого нарисую пачку. Где снимки?)

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Дмитрий Филимонов
15 часов назад
Самый эффективный способ улавливания CO2: покупаем месторождения угля, нефти, газа и не разрабатываем их

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Александр Березин
15 часов назад
Дмитрий, никак -- ведь в новости выше слова нет про термояд.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

DivineCats Stories
15 часов назад
Артем, зачем бумагу портить и жопу тоже

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

DivineCats Stories
15 часов назад
Нет, я понимаю почему Москву не добавили, политизированность, все дела (и я не ура патриот, но всё равно смеюсь) Но как так тут не попали города

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Nikita Lazarenko
15 часов назад
Я вот делаю вот такие керамические стаканы Я сумасшедший?)))

Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

Самые обсуждаемые