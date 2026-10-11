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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В Австралии родился теленок с лишними конечностями, растущими из головы

В австралийском Квинсленде родился теленок с двумя дополнительными ногами, растущими из головы. Хозяева думали усыпить животное, но ветеринары уговорили их на операцию.

Сообщество
# ветеринария
# животные
# мутации
# скот
# теленок
© Pittsworth and District Vet Services
© Pittsworth and District Vet Services

Имке Таммен из Школы ветеринарных наук Сиднейского университета отметила, что сейчас нельзя однозначно сказать, почему теленок родился с дополнительными ногами на голове. По одной из версий, это может объяснить феномен близнецов-паразитов. На ранних этапах эмбрионального развития зародыш одного близнеца поглощает менее развитого. При этом тело близнеца-паразита частично или полностью находится в организме второго близнеца.

При этом Таммен не исключила, что могут быть и другие объяснения аномалии. По ее словам, иногда «что-то идет не так» в развитии животного, что может привести к появлению дополнительных ног.

У некоторых видов крупного рогатого скота дополнительные конечности появляются из-за наследственных генетических заболеваний. Ученым известны некоторые генетические мутации, связанные с такими аномалиями. При этом исследователи точно не могут сказать, как часто рождаются животные с дополнительными конечностями.

© Pittsworth and District Vet Services
© Pittsworth and District Vet Services

Австралийская телочка по кличке Спайдер уникальна тем, что конечности росли из ее головы. Ветеринар Меган Смит отметила, что за свою 20-летнюю карьеру не сталкивалась с подобными случаями. Хозяева думали усыпить Спайдер, но ветеринар предложила провести операцию.

Если бы Спайдер жила с дополнительными ногами, у нее могли бы возникнуть проблемы по мере роста. Это в том числе могло повлиять на ее возможность сохранять равновесие.

Сама операция длилась около 90 минут. Спайдер быстро пошла на поправку, и ее вернули к матери.

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Сообщество
# ветеринария
# животные
# мутации
# скот
# теленок
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