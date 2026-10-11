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В Австралии родился теленок с лишними конечностями, растущими из головы
В австралийском Квинсленде родился теленок с двумя дополнительными ногами, растущими из головы. Хозяева думали усыпить животное, но ветеринары уговорили их на операцию.
Имке Таммен из Школы ветеринарных наук Сиднейского университета отметила, что сейчас нельзя однозначно сказать, почему теленок родился с дополнительными ногами на голове. По одной из версий, это может объяснить феномен близнецов-паразитов. На ранних этапах эмбрионального развития зародыш одного близнеца поглощает менее развитого. При этом тело близнеца-паразита частично или полностью находится в организме второго близнеца.
При этом Таммен не исключила, что могут быть и другие объяснения аномалии. По ее словам, иногда «что-то идет не так» в развитии животного, что может привести к появлению дополнительных ног.
У некоторых видов крупного рогатого скота дополнительные конечности появляются из-за наследственных генетических заболеваний. Ученым известны некоторые генетические мутации, связанные с такими аномалиями. При этом исследователи точно не могут сказать, как часто рождаются животные с дополнительными конечностями.
Австралийская телочка по кличке Спайдер уникальна тем, что конечности росли из ее головы. Ветеринар Меган Смит отметила, что за свою 20-летнюю карьеру не сталкивалась с подобными случаями. Хозяева думали усыпить Спайдер, но ветеринар предложила провести операцию.
Если бы Спайдер жила с дополнительными ногами, у нее могли бы возникнуть проблемы по мере роста. Это в том числе могло повлиять на ее возможность сохранять равновесие.
Сама операция длилась около 90 минут. Спайдер быстро пошла на поправку, и ее вернули к матери.
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