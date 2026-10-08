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Китайские физики испытали ядерные часы со стабильностью в шесть раз выше, чем у конкурирующей системы
Экспериментальные ядерные часы, созданные в Китае, продемонстрировали более высокую стабильность, чем второе в мире работающее устройство такого типа. Исследователи Университета Цинхуа установили, что их часы идут примерно в шесть раз стабильнее конкурирующей системы, разработанной в Вене.
Обе научные группы создали свои часы на основе ядер тория-229, удерживаемых внутри кристаллов. Такой подход переносит механизм отсчета времени с электронов на атомное ядро. Полученные результаты становятся еще одним шагом к созданию нового класса высокоточных часов. Ядерные часы также могут предоставить физикам новый инструмент для проверки фундаментальных законов природы.
Исследователи из Университета Цинхуа обнаружили, что кристаллы, изготовленные независимо друг от друга, генерируют практически идентичные сигналы часов. Результаты измерений совпали с точностью примерно до трех частей на 10 триллионов. Это свидетельствует о том, что сигнал не зависит от свойств какого-то одного необычного кристалла. Полученный результат также согласуется с более ранними измерениями исследователей из американского Национального института стандартов и технологий в Колорадо.
Дин Шицянь, руководивший исследованием в Цинхуа, заявил, что полученные данные укрепляют доказательства воспроизводимости работы ядерных часов. В перспективе эта технология может стать основой практического стандарта времени. При этом китайская разработка пока уступает по стабильности лучшим атомным часам. Атомные часы используются для сверхточного отсчета времени уже более 70 лет. В них отслеживаются изменения энергетических состояний электронов. Ядерные часы, напротив, регистрируют переход внутри атомного ядра. Это различие может оказаться принципиально важным, поскольку электроны занимают значительно большую область вокруг атома. Ядро же намного меньше и гораздо прочнее связано.
Торий-229 обладает редким преимуществом для создания ядерных часов. Его ядро способно реагировать на ультрафиолетовое излучение с энергией, достижимой современными лазерами. Для большинства других атомных ядер аналогичные переходы требуют значительно большей энергии. Лишь в 2024 году ученым впервые удалось управляемо возбуждать торий-229 с помощью лазера.
В установке Университета Цинхуа ультрафиолетовое излучение создаётся с помощью паров кадмия, нагретых до 600°C. Затем свет направляется на крошечный кристалл, содержащий торий. Размер кристалла меньше рисового зерна. Тем не менее он содержит около одного квадриллиона ядер тория. В установке, созданной исследователями в Вене, используется кристалл, содержащий примерно в 200 раз больше ядер тория. Его сигнал сравнивается с сигналом атомных часов по оптоволоконной линии длиной около 10 киломтеров.
Венские исследователи обнаружили, что сигнал ядерных часов немного менялся в зависимости от того, через какую часть кристалла проходил лазерный луч. Из-за этих колебаний устройство показывало несколько разное время в разные дни. Улучшение характеристик кристалла может помочь уменьшить эту проблему.
Небольшие размеры атомного ядра могут снизить влияние внешних электрических и магнитных полей. Более слабое внешнее воздействие в перспективе способно позволить ядерным часам достичь исключительно высокой точности. Кроме того, ядерные часы могут стать инструментом для поиска темной материи. Физики могут сравнивать показания ядерных и атомных часов, чтобы обнаружить чрезвычайно малые изменения фундаментальных физических констант.
Исследователи из Вены уже использовали свои ядерные часы для поиска темной материи. Эксперимент не выявил свидетельств ее существования. Тем не менее перед учеными по-прежнему стоят серьезные проблемы в области материаловедения и инженерии. Торий-229 остается крайне редким элементом, что ограничивает возможности экспериментов с новыми конструкциями кристаллов. Более совершенные кристаллы позволили бы распределять атомы тория более равномерно и уменьшить количество внутренних дефектов. Улучшить характеристики часов также могут более мощные лазеры.
Сегодня атомные часы используются в системах, для которых необходима исключительно точная синхронизация, в том числе в спутниковой навигации. Ядерным часам предстоит существенно повысить свои характеристики, прежде чем они смогут претендовать на замену уже существующим технологиям. В конечном итоге исследователи хотят вывести ядерные часы за пределы специализированных лабораторий. Компактные конструкции могут сделать сверхточный отсчет времени доступным для значительно более широкого круга практических применений.
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