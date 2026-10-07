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В США построят крупнейшую со времен Второй мировой войны судостроительную верфь

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы по расширению производства подводных лодок. Ее ключевым элементом станет новая верфь площадью примерно 186 тысяч квадратных метров в штате Мэриленд, которая будет выпускать компоненты и крупные сборочные узлы для атомных многоцелевых подводных лодок класса Virginia.

Художественное изображение верфи Arsenal-2 / © Anduril Industries

Компания Anduril Industries, специализирующаяся на оборонных технологиях, инвестирует 3,7 миллиарда долларов собственных средств в строительство верфи Arsenal-2 в районе Спарроуз-Пойнт недалеко от Балтимора.

Выступая на месте будущей верфи, Трамп назвал Arsenal-2 крупнейшей новой судостроительной верфью США со времен Второй мировой войны. По его словам, предприятие будет участвовать в производстве подводных лодок нового поколения, в том числе автономных субмарин, а также торпедных аппаратов и компонентов для атомных подводных лодок класса Virginia.

Первые производственные операции должны начаться в 2030 году, после чего объемы выпуска будут постепенно увеличиваться.

Верфь будет включать крупные сборочные цеха, производственные участки, перестраиваемые производственные линии, а также существующий сухой док длиной более 360 метров, предназначенный для работы с крупными морскими конструкциями.

Anduril планирует производить здесь сложные компоненты и крупные сборочные узлы для подводных лодок класса Virginia, после чего отправлять их на предприятия General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding, принадлежащее Huntington Ingalls Industries, где будет выполняться окончательная сборка. Появление дополнительной производственной площадки позволит одновременно выполнять больше заказов на подводные лодки, не концентрируя весь объем работ на существующих предприятиях ВМС США.

Управление производством Anduril намерена осуществлять с помощью ArsenalOS — собственной промышленной программной платформы. Она объединит процессы изготовления деталей, перемещения материалов, сборки, инспекций и ведения документации, предоставляя рабочим и руководителям информацию о ходе производства в режиме реального времени. По данным компании, цифровые инструкции, датчики, встроенные системы контроля качества и средства автоматизации будут помогать сварщикам, электрикам, трубомонтажникам, инспекторам и другим специалистам.

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