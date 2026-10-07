Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +41
Посты: 29
3

В США построят крупнейшую со времен Второй мировой войны судостроительную верфь

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы по расширению производства подводных лодок. Ее ключевым элементом станет новая верфь площадью примерно 186 тысяч квадратных метров в штате Мэриленд, которая будет выпускать компоненты и крупные сборочные узлы для атомных многоцелевых подводных лодок класса Virginia.

Сообщество
# Anduril
# беспилотники
# подлодки
# строительство
# США
# технологии
# флот
Художественное изображение верфи Arsenal-2 / © Anduril Industries
Художественное изображение верфи Arsenal-2 / © Anduril Industries

Компания Anduril Industries, специализирующаяся на оборонных технологиях, инвестирует 3,7 миллиарда долларов собственных средств в строительство верфи Arsenal-2 в районе Спарроуз-Пойнт недалеко от Балтимора. 

Выступая на месте будущей верфи, Трамп назвал Arsenal-2 крупнейшей новой судостроительной верфью США со времен Второй мировой войны. По его словам, предприятие будет участвовать в производстве подводных лодок нового поколения, в том числе автономных субмарин, а также торпедных аппаратов и компонентов для атомных подводных лодок класса Virginia.

Первые производственные операции должны начаться в 2030 году, после чего объемы выпуска будут постепенно увеличиваться.

Верфь будет включать крупные сборочные цеха, производственные участки, перестраиваемые производственные линии, а также существующий сухой док длиной более 360 метров, предназначенный для работы с крупными морскими конструкциями.

Anduril планирует производить здесь сложные компоненты и крупные сборочные узлы для подводных лодок класса Virginia, после чего отправлять их на предприятия General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding, принадлежащее Huntington Ingalls Industries, где будет выполняться окончательная сборка. Появление дополнительной производственной площадки позволит одновременно выполнять больше заказов на подводные лодки, не концентрируя весь объем работ на существующих предприятиях ВМС США.

Управление производством Anduril намерена осуществлять с помощью ArsenalOS — собственной промышленной программной платформы. Она объединит процессы изготовления деталей, перемещения материалов, сборки, инспекций и ведения документации, предоставляя рабочим и руководителям информацию о ходе производства в режиме реального времени. По данным компании, цифровые инструкции, датчики, встроенные системы контроля качества и средства автоматизации будут помогать сварщикам, электрикам, трубомонтажникам, инспекторам и другим специалистам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Anduril
# беспилотники
# подлодки
# строительство
# США
# технологии
# флот
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Окт
Бесплатно
По морям на ощупь: как развивалась морская навигация
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Современная иммунофармакология: миРНК и вакцины против аллергии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Язык как отражение культурного кода
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Окт
500
Философы и государство
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
История предупреждения Невских наводнений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

    6 октября, 15:45

  2. Древнее насекомое назвали в честь пылесоса из «Телепузиков»

    6 октября, 15:21

  3. Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

    6 октября, 14:36

  4. Нобелевскую премию по физике — 2026 присудили за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube

    6 октября, 12:50
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Денис Калюнин
18 минут назад
Т.е. еда должна быть максимально унылой грустной и безвкусной? Я давно подозревал, что главный принцип ПП - пациент должен страдать :)

Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

Александр Суворов
57 минут назад
Ну ничего страшно, что этот чрезмерно амбициозный, глупый, перепафосный проект не получился и заброшен теперь на 10% реализации. Но зато саудиты

Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

В М
1 час назад
Elusive, Действительно зачем если не ситуация не вынуждает.

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, внезапно это рейтинг экспортеров. И тут скорее стоит удивляться что в нем такое скромное место занимает Китай. Но и это легко объяснить.

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Elusive Joe
6 часов назад
Мы тоже можем! А зачем?

Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

Dark Lover
6 часов назад
Хадис Джибриля: "И он спросил: “Так поведай мне о Часе”. Посланник Аллаха ответил: “Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше спрашивающего”.

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Oleg Berezhnoy
7 часов назад
А где же Датракийцы?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Александр Суворов
8 часов назад
По ходу западные затупки до сих пор думают, что беспилотники, бьющие по украм, это типа иранские. Про Алабугу и ещё десяток российских БПЛА заводов

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, я тут поспорил с ИИ как ответит Березин - скатится в снобизм или начнет приводить аргументы (они так-то у есть и проклятый ии их привел) но

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sergey Kz
10 часов назад
Совместное предприятие с кем?

Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "только арифметика у вас своя собственная" Меня волнует не то, чья она. А то, верная ли. В данном случае -- определенно верная. Ну а то, что вам

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки" С того, что я представляю, что в этой области

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Александр Березин
10 часов назад
Sam, почти любые лишения приводят к росту продолжительности жизни? У вас и научные работы, подтверждающие это есть? Я бы почитал с удовольствием. А то

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, только арифметика у вас своя собственная. Китай получает российские ресурсы с огромным дисконтом и фактически захватил наш рынок (не

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, ой ладно с чего вдруг. Орбитальная глушилка для малочисленной российской группировки, когда над нужной территорией пролетают всего

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Sam Dowson
11 часов назад
Да как бы в целом почти любые лишения в детстве приводят к увеличению продолжительности жизни. Чем они сильнее и чем их больше, тем дольше жизнь,

Лишение сахара в первые два года жизни серьезно снизило смертность через полвека

Дмитрий Караваев
12 часов назад
А больше фоток посмотреть с этой станции?

Создатель карты Марса: подборка фото планеты от Mars Odyssey к 20-летию работы миссии

Alexander Orsi
12 часов назад
skygoo, и кому же ржущий Китай поставляет?

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Адильбек Рахметов
12 часов назад
А как же слова пророка о времени когда начнут соревноваться в высоте зданий

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Насколько большие и насколько глубоко?

На Луне проверят существование гигантской подповерхностной пещеры

Самые обсуждаемые