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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards — самые забавные кадры дикой природы

Жюри конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards объявило финалистов своего состязания, представив впечатляющую коллекцию фотографий, которые заставляют смеяться и одновременно показывают дикую природу во всем ее многообразии.

Сообщество
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Белка совершает неожиданную атаку в Санта-Крусе / © Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife Awards
Белка совершает неожиданную атаку в Санта-Крусе / © Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife Awards

В этом году на конкурс поступило более 10 000 работ из 112 стран — это рекордное число заявок за всю его историю. 

Детеныш гамадрила, по-видимому, демонстрирует невероятную силу, удерживая взрослую особь над головой / © Andy Parkinson / Nikon Comedy Wildlife Awards
Детеныш гамадрила, по-видимому, демонстрирует невероятную силу, удерживая взрослую особь над головой / © Andy Parkinson / Nikon Comedy Wildlife Awards

Участники борются за главный приз — сафари, которое станет путешествием всей жизни, в заповеднике Масаи-Мара (Кения). Среди других призов — камеры Nikon Z6 III, Nikon Z50 II и Nikon ZR.

Львиный прайд резвился в русле реки Рукомечи в Зимбабве / © Barbara Seiberl-Stark / Nikon Comedy Wildlife Awards
Львиный прайд резвился в русле реки Рукомечи в Зимбабве / © Barbara Seiberl-Stark / Nikon Comedy Wildlife Awards
Заяц приводит себя в порядок в Англии / © Carolyn Moore / Nikon Comedy Wildlife Awards
Заяц приводит себя в порядок в Англии / © Carolyn Moore / Nikon Comedy Wildlife Awards
Два молодых бурых медведя готовятся к борьбе на Аляске. Такая возня помогает им подготовиться к настоящим схваткам во взрослом возрасте / © Charles Janson / Nikon Comedy Wildlife Awards
Два молодых бурых медведя готовятся к борьбе на Аляске. Такая возня помогает им подготовиться к настоящим схваткам во взрослом возрасте / © Charles Janson / Nikon Comedy Wildlife Awards
Слон в национальном парке Аддо / © Cliff Fawcett / Nikon Comedy Wildlife Awards
Слон в национальном парке Аддо / © Cliff Fawcett / Nikon Comedy Wildlife Awards
Крошечный зеленый богомол выглядывает из-за листа в районе Куско, Перу / © Diego Perez / Nikon Comedy Wildlife Awards
Крошечный зеленый богомол выглядывает из-за листа в районе Куско, Перу / © Diego Perez / Nikon Comedy Wildlife Awards
Леопард стоит на передних лапах в Кении / © Homagni Sahana / Nikon Comedy Wildlife Awards
Леопард стоит на передних лапах в Кении / © Homagni Sahana / Nikon Comedy Wildlife Awards
Сердитая сова в Китае / © Ka Chun Jacky Sung / Nikon Comedy Wildlife Awards
Сердитая сова в Китае / © Ka Chun Jacky Sung / Nikon Comedy Wildlife Awards
Уставший барсук в Швеции / © Lukas Andree Andersen / Nikon Comedy Wildlife Awards
Уставший барсук в Швеции / © Lukas Andree Andersen / Nikon Comedy Wildlife Awards
Два сыча словно сложились в одну птицу в пустыне Аль-Кудра в Дубае / © Lynn Emery / Nikon Comedy Wildlife Awards
Два сыча словно сложились в одну птицу в пустыне Аль-Кудра в Дубае / © Lynn Emery / Nikon Comedy Wildlife Awards
Морской слон нависает над королевскими пингвинами / © Marek Jackowski / Nikon Comedy Wildlife Awards
Морской слон нависает над королевскими пингвинами / © Marek Jackowski / Nikon Comedy Wildlife Awards
Тренировка бурого медведя на Аляске  / ©  Scott Suriano / Nikon Comedy Wildlife Awards
Тренировка бурого медведя на Аляске  / ©  Scott Suriano / Nikon Comedy Wildlife Awards
Один сурикат настаивает на последней проверке прически, пока остальные изо всех сил стараются выглядеть прилично / © Subi Sridharan / Nikon Comedy Wildlife Awards
Один сурикат настаивает на последней проверке прически, пока остальные изо всех сил стараются выглядеть прилично / © Subi Sridharan / Nikon Comedy Wildlife Awards

Каждый год конкурс поддерживает организацию, занимающуюся охраной природы. В этом году Comedy Wildlife сотрудничает с Born Free Foundation — международной благотворительной организацией, которая спасает и защищает диких животных от эксплуатации, а также занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения видов.

Голосование за приз зрительских симпатий уже открыто и продлится до 1 марта 2027 года. Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся фотографию.

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Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# птицы
# фотографии
# юмор
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Последние комментарии

Никола Злов
25 секунд назад
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Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Sergey Gorovoy
43 секунды назад
прекрасные!

Объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards — самые забавные кадры дикой природы

Никола Злов
2 минуты назад
Alexander, войны - это не такая уж и проблема для человечества

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
3 минуты назад
Виталий, попробуйте поуправлять людьми в состоянии стресса 😏 Тем кто такое заявляет, никогда не занимался управленческой работой

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
5 минут назад
Ая, а вы проверяли,что это именно бред?

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
6 минут назад
Вячеслав, зачем для этого ненавидеть? Можно наоборот их очень любить ,дать им все необходимое, только при условии чтобы они не рожали 😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
7 минут назад
Vlad, экоактивистов

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
7 минут назад
Александр, это не экологи ,это так называемые "эко активисты"

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
9 минут назад
Сергей, приходите вы такой к вооруженным до зубов громилам ,с намерением их сокращать 😁...

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
11 минут назад
Андрей, нет ,это те самые учёные которые "изнасиловали журналиста©"

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
12 минут назад
Еьу, нежелание обывателей рожать детей - самый лучший способ понижения демографии (Славяне и евреи в этом далеко не лидеры )

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
14 минут назад
Aleks, власти обязаны? У кого в руках средства производства,тот соответственно и есть на самом деле власть

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
17 минут назад
Сергей, пандемии и войны не способны в принципе понизить рождаемость Самый лучший способ - нежелание обывателей рожать детей

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
18 минут назад
270 шт. по 8000 м. впечатляет. Наверно всё-таки методы со времен кольской значительно продвинулись. Удивительно что на таких глубинах есть нефть.

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Никола Злов
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Никола Злов
20 минут назад
Omni, нет ,это заслуга жителей,они пустили туда мигрантов

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Никола Злов
22 минуты назад
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Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

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