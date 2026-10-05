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Объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards — самые забавные кадры дикой природы

Жюри конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards объявило финалистов своего состязания, представив впечатляющую коллекцию фотографий, которые заставляют смеяться и одновременно показывают дикую природу во всем ее многообразии.

Белка совершает неожиданную атаку в Санта-Крусе / © Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife Awards

В этом году на конкурс поступило более 10 000 работ из 112 стран — это рекордное число заявок за всю его историю.

Детеныш гамадрила, по-видимому, демонстрирует невероятную силу, удерживая взрослую особь над головой / © Andy Parkinson / Nikon Comedy Wildlife Awards

Участники борются за главный приз — сафари, которое станет путешествием всей жизни, в заповеднике Масаи-Мара (Кения). Среди других призов — камеры Nikon Z6 III, Nikon Z50 II и Nikon ZR.

Львиный прайд резвился в русле реки Рукомечи в Зимбабве / © Barbara Seiberl-Stark / Nikon Comedy Wildlife Awards

Заяц приводит себя в порядок в Англии / © Carolyn Moore / Nikon Comedy Wildlife Awards

Два молодых бурых медведя готовятся к борьбе на Аляске. Такая возня помогает им подготовиться к настоящим схваткам во взрослом возрасте / © Charles Janson / Nikon Comedy Wildlife Awards

Слон в национальном парке Аддо / © Cliff Fawcett / Nikon Comedy Wildlife Awards

Крошечный зеленый богомол выглядывает из-за листа в районе Куско, Перу / © Diego Perez / Nikon Comedy Wildlife Awards

Леопард стоит на передних лапах в Кении / © Homagni Sahana / Nikon Comedy Wildlife Awards

Сердитая сова в Китае / © Ka Chun Jacky Sung / Nikon Comedy Wildlife Awards

Уставший барсук в Швеции / © Lukas Andree Andersen / Nikon Comedy Wildlife Awards

Два сыча словно сложились в одну птицу в пустыне Аль-Кудра в Дубае / © Lynn Emery / Nikon Comedy Wildlife Awards

Морской слон нависает над королевскими пингвинами / © Marek Jackowski / Nikon Comedy Wildlife Awards

Тренировка бурого медведя на Аляске / © Scott Suriano / Nikon Comedy Wildlife Awards

Один сурикат настаивает на последней проверке прически, пока остальные изо всех сил стараются выглядеть прилично / © Subi Sridharan / Nikon Comedy Wildlife Awards

Каждый год конкурс поддерживает организацию, занимающуюся охраной природы. В этом году Comedy Wildlife сотрудничает с Born Free Foundation — международной благотворительной организацией, которая спасает и защищает диких животных от эксплуатации, а также занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения видов.

Голосование за приз зрительских симпатий уже открыто и продлится до 1 марта 2027 года. Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся фотографию.

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