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Объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards — самые забавные кадры дикой природы
Жюри конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards объявило финалистов своего состязания, представив впечатляющую коллекцию фотографий, которые заставляют смеяться и одновременно показывают дикую природу во всем ее многообразии.
В этом году на конкурс поступило более 10 000 работ из 112 стран — это рекордное число заявок за всю его историю.
Участники борются за главный приз — сафари, которое станет путешествием всей жизни, в заповеднике Масаи-Мара (Кения). Среди других призов — камеры Nikon Z6 III, Nikon Z50 II и Nikon ZR.
Каждый год конкурс поддерживает организацию, занимающуюся охраной природы. В этом году Comedy Wildlife сотрудничает с Born Free Foundation — международной благотворительной организацией, которая спасает и защищает диких животных от эксплуатации, а также занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения видов.
Голосование за приз зрительских симпатий уже открыто и продлится до 1 марта 2027 года. Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся фотографию.
Комментарии
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История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
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