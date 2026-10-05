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Фотограф впервые запечатлел, как большая белая акула снимает рыбу с лески

Фотограф National Geographic Брайан Скерри, вероятно, впервые в истории запечатлел на видео, как большая белая акула снимает пойманную рыбу с лески.

Фотограф впервые запечатлел, как большая белая акула снимает рыбу с лески / © Brian Skerry / Nat Geo

Скерри удалось снять это редкое поведение у побережья Кейп-Кода, штат Массачусетс. Фотограф работал вместе с местными капитанами рыболовных чартеров и несколько дней этим летом проводил съемки, пытаясь запечатлеть явление, известное как депридация — когда хищники отбирают улов у рыбаков прямо с крючка или лески.

© Brian Skerry / Nat Geo

Это произошло на фоне сообщений рыбаков Кейп-Кода о том, что нападения на их улов участились. По данным National Geographic, рыба с характерными следами укусов, а иногда и вовсе одни головы, все чаще оказывается на поверхности после того, как ее вытаскивают из воды.

Скерри, опытный фотограф National Geographic, проведший под водой более 10 000 часов, 29 июня снял молодую самку большой белой акулы. Она внезапно на большой скорости появилась в мутной воде и ловко сорвала с лески пойманную рыбу.

Фотограф получал информацию о происходящих случаях депридации в режиме реального времени. Обычно подобное поведение можно наблюдать с поверхности воды.

Присутствие больших белых акул у побережья Кейп-Кода связывают с многочисленной популяцией серых тюленей. Когда-то на этих животных активно охотились, однако теперь их численность достигла десятков тысяч особей, обеспечивая акулам обильный источник пищи.

В то же время рост численности больших белых акул вызывает обеспокоенность у защитников природы. Они опасаются, что участившиеся случаи нападения на рыболовный улов могут негативно сказаться на работе рыбаков и в конечном итоге привести к усилению конфликта между людьми и акулами.

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