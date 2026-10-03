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С точки зрения науки: почему кошки приносят вам свою добычу?
Многие хозяева кошек сталкивались с ситуацией, когда питомец приносит домой добычу. Кто-то подумает, что животное проявляет заботу, но это не совсем так.
Птичка на пороге, мышка на подушке — такие подарки знакомы владельцам кошек. Не всем хозяевам нравятся такие сюрпризы, да и не только хозяевам. В некоторых странах маленькие пушистые охотники представляют опасность для местного биоразнообразия. Например, в некоторых штатах и муниципалитетах Австралии хозяевам запретили выпускать кошек за пределы дома или участка. Если кошку увидят на чужом участке, хозяева могут получить штраф.
В России, кстати, также ограничен самовыгул питомцев, в том числе и кошек. Для кошек ограничения ввели в том числе ради их собственной безопасности. Правда, во многих регионах кошки продолжают гулять, особенно, если хозяева живут в загородном доме. Так что хозяева продолжают получать сюрпризы. Почему кошки так поступают?
Многие кошки приносят мышей своим котятам. Предположительно, кошка так обучает детенышей охотиться. В некоторых источниках можно встретить утверждение, что кошки могут пытаться обучить охоте и своего хозяина, но ученые доказательств этому не нашли.
Домашним любимцам чаще всего не нужно охотиться, чтобы утолить голод. О еде заботятся хозяева. Однако кошки продолжают ловить птичек, мышек и мелких рептилий, при этом всю добычу они не съедают. Вместо этого часть они приносят домой, в безопасное пространство. Некоторые пушистые хищники дома забывают про свою мышку, отвлекаясь на более вкусную еду. Другие же планируют сохранить добычу в безопасном месте и съесть ее позднее. Чаще всего хозяева нарушают эти планы, выкинув несчастный трупик.
Как избежать неприятных сюрпризов и спасти потенциальных жертв? Ругать кошку за охоту не стоит. Зато изменение рациона питания немного помочь может. Когда кошек кормили пищей с высоким содержанием мясного белка и без зерновых, они на 36% реже приносили домой добычу. Игры помогли сократить нежданные сюрпризы на 25%. Спасти некоторых птиц помогли специальные ошейники, но мышам они особо не помогали.
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