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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Галактики во всей красе: 16 космических снимков от NASA

Каждая, подобно драгоценным камням, имеет свои особенности, размер и форму, которые делают ее уникальной. NASA поделилось подборкой снимков галактик, демонстрирующих это разнообразие.

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# фотографии космоса
© NASA / CXC / SAO
© NASA / CXC / SAO

Астрономы разделяют галактики на три основные категории: спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Спиральные галактики имеют выраженные спиральные рукава, расходящиеся из центра. Именно к таким галактикам относится наш Млечный Путь. Эллиптические галактики считаются более старыми. Образоваться они могли в результате слияний. К неправильным относят широкий спектр других галактик, которые не вписываются в последовательность Хаббла. Часто они имеют хаотичную форму без ярко выраженного ядра и спиральных ветвей.

В галактическую подборку NASA включило 16 изображений, каждое из которых содержит рентгеновские данные, полученные обсерваторией Chandra за десятилетия ее работы в космосе. Их объединили с данными других наземных и космических телескопов, в том числе James Webb и Hubble. 

NGC 1672 — спиральная галактика. В ее центре расположены два толстых спиральных темно-фиолетовых рукава, которые отходят от яркого бело-неоново-розового ядра. Эти рукава образуют перемычку, по которой газ поступает к ядру. Также от ядра отходят более длинные и тонкие спиральные рукава, усеянные сверкающими белыми и розовыми звездами.

NGC 1672 / © NASA / CXC / SAO
NGC 1672 / © NASA / CXC / SAO

II Zw 096 — хаотичная, окутанная пылью система сливающихся галактик, образующих звезды с бешеной скоростью. В верхней части изображения видна спиральная галактика с толстыми рукавами оранжевого, белого и красного цветов. Внизу изображения заметна туманная чаша, усыпанная зернистыми белыми лентами и ярко-розовыми пятнами. В месте столкновения двух фигур галактика выглядит совершенно хаотичной, словно фейерверк, снятый в момент взрыва.

II Zw 096 / © NASA / CXC / SAO
II Zw 096 / © NASA / CXC / SAO

Messier 33 — спиральная галактика в розовых и фиолетовых оттенках. Ее тонкие, тускловатые рукава усеяны десятками звезд.

Messier 33 / © NASA / CXC / SAO
Messier 33 / © NASA / CXC / SAO

Еще одна спиральная галактика — NGC 4258. На этом снимке она напоминает наклоненную обеденную тарелку. С этого ракурса ее рукава кажутся толстыми и пенистыми, напоминая поверхность клубничного молочного коктейля. От яркого золотисто-белого ядра словно дрейфуют синие облака. Это перегретые ударные волны, созданные струями, которые вырываются из центральной черной дыры.

NGC 4258 / © NASA / CXC / SAO
NGC 4258 / © NASA / CXC / SAO

NGC 1569 — компактная карликовая галактика, в которой наблюдается всплеск звездообразования. Она напоминает клубок светящейся красной пряжи, окруживший белую искру.

NGC 1569 / © NASA / CXC / SAO
NGC 1569 / © NASA / CXC / SAO

Спиральная галактика M90 видна в левом верхнем углу кадра. У золотистого ядра ее рукава выглядят оранжевыми и красными, но ближе к внешним краям становятся мутными и сероватыми. M90 расположена на краю красного газового облака в скоплении галактик Девы.

M90 / © NASA / CXC / SAO
M90 / © NASA / CXC / SAO

Centaurus A — огромная эллиптическая галактика. На этом кадре неоново-фиолетовый эллипс растянулся от верхнего правого угла к нижнему левому. Из белого ядра в сторону верхнего левого угла вырывается туманно-фиолетовая струя частиц.

Centaurus A / © NASA / CXC / SAO
Centaurus A / © NASA / CXC / SAO

M104 также называют галактикой Сомбреро. Подобно этой шляпе, галактика имеет широкую плоскую круглую внешнюю часть. Тут она похожа на размытое фиолетовое кольцо, которое видно практически с краю. В центре этого кольца расположено скопление золотистых точек, окружающих золотистое ядро.

M104 / © NASA / CXC / SAO
M104 / © NASA / CXC / SAO

Arp 143 — сливающаяся пара галактик, переживающая экстремальную гравитационную трансформацию. В левой части кадра расположена призрачная галактика с бледно-белым ядром и слабым внешним кольцом. Справа — бледная сферическая галактика, окруженная зернистым неоново-голубым облаком, усеянным розовыми точками. По мнению астрономов, одна галактика прошла через другую, вызвав вспышку звездообразования внутри голубого облака.

Arp 143 / © NASA / CXC / SAO
Arp 143 / © NASA / CXC / SAO

У этой спиральной галактики NGC 4725 один синий рукав совершает два полных оборота вокруг небольшого белого ядра. Галактика усеяна крошечными пятнами света белого, желтого, розового и синего цветов.

NGC 4725 / © NASA / CXC / SAO
NGC 4725 / © NASA / CXC / SAO

NGC 1385 напоминает переплетение из красных и золотисто-оранжевых толстых нитей, образующих мраморные узоры на зернистом сером облаке. Четко выраженного ядра на этом снимке не видно, но создается впечатление, будто облако светится в глубине центральной области.

NGC 1385 / © NASA / CXC / SAO
NGC 1385 / © NASA / CXC / SAO

NGC 660 — редкая галактика с полярным кольцом. На этом снимке короткую полосу, идущую от верхнего правого угла к нижнему левому, окружает наклоненное неровное кольцо. Усеяные ярко-розовыми областями, они словно утопают в бледно-фиолетовом облаке.

NGC 660 / © NASA / CXC / SAO
NGC 660 / © NASA / CXC / SAO

M82 — неправильная галактика, переживающая интенсивное звездообразование. Из верхней и нижней части бледно-голубого диска вырываются толстые струи турбулентного газа цвета фуксии.

M82 / © NASA / CXC / SAO
M82 / © NASA / CXC / SAO

NGC 3256 — единая массивная система из двух спиральных галактик. Посреди туманного серого облака видны толстые розовые, белые и оранжевые спиральные рукава единой галактики, усеянные большими розовыми точками.

NGC 3256 / © NASA / CXC / SAO
NGC 3256 / © NASA / CXC / SAO

Спиральная галактика NGC 3938 выделяется четко очерченными, светящимися бледно-голубыми рукавами, которые спиралью закручиваются вокруг центрального золотистого ядра.

NGC 3938 / © NASA / CXC / SAO
NGC 3938 / © NASA / CXC / SAO

Спиральная галактика NGC 4631 видна сбоку. Из-за этого она выглядит, как толстая полоса звезд, окруженная бледно-голубой дымкой.

NGC 4631 / © NASA / CXC / SAO
NGC 4631 / © NASA / CXC / SAO

Эта подборка показывает, насколько удивительно разнообразными бывают галактики. Изучая далекие галактики, ученые больше узнают и о нашем Млечном Пути, в том числе его прошлом и будущем.

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