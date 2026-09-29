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Технологический суверенитет: в Китае собрали первого робота с полностью национальной электронной архитектурой

В городе Ичан провинции Хубэй в центральной части Китая представили первого в мире робота с полностью разработанной внутри страны электронной архитектурой. Его презентация стала важным шагом в стремлении Китая добиться большей технологической самостоятельности в базовых системах, которые обеспечивают связь между принятием решений искусственным интеллектом и физическими действиями робота.

Первый в мире робот с искусственным интеллектом и полностью национальной электронной архитектурой / © CCTV News

Как сообщили разработчики, созданная в Китае электронная архитектура позволяет разделить и одновременно интегрировать функции управления и вычислений искусственного интеллекта, формируя полностью национальную технологическую основу — от принятия решений ИИ до их физического исполнения. Такая архитектура представляет собой технологическое решение, способное полностью заменить зарубежные аналоги.

Электронная архитектура выполняет роль своеобразной «интеллектуальной нервной системы», определяющей верхний предел возможностей робота. Она включает операционную систему, сетевую инфраструктуру, программные инструменты и вычислительные чипы для искусственного интеллекта. Если сравнить робота с человеком, то электронная архитектура будет соответствовать его нервной системе. Какими бы продуманными ни были решения мозга, без нервной системы робот не сможет их реализовать.

По словам исполнительного декана Института машинного интеллекта Шанхайского университета науки и технологий Ли Цинду, представленного в Ичане робота следует считать значимым не столько потому, что он стал первым в мире устройством такого рода, сколько потому, что его появление демонстрирует переход китайской робототехнической отрасли от самостоятельного производства отдельных ключевых компонентов к большей автономности всей базовой технологической архитектуры.

Ли отметил, что, например, во время недавних соревнований роботов неоднократно возникали вопросы о том, способны ли такие машины столкнуться с людьми. По его словам, электронная архитектура должна обеспечивать устойчивость базовой системы робота к сбоям, атакам и нештатным ситуациям, одновременно гарантируя, что поведение ИИ в конечном счете остается в пределах физических и системных требований безопасности.

Согласно имеющейся информации, специалисты провели серию технических испытаний робота. В условиях повреждения суставных узлов, кибератак и внедрения вирусов роботы с традиционной электронной архитектурой сталкивались с отказами электронных цепей, внезапными отключениями и потерей контроля над системой. В то же время робот с полностью разработанной внутри страны электронной архитектурой успешно прошел серию строгих испытаний на безопасность и сохранил возможность безопасной работы. Это продемонстрировало возможности новой архитектуры в области управления в реальном времени, быстрого реагирования, изоляции неисправностей, защиты от атак и обеспечения безопасности системы.

Полностью китайская электронная архитектура обеспечивает роботам встроенные механизмы безопасности и технологическую независимость, формируя жесткие границы безопасности для их автономного поведения. Она должна гарантировать, что действия роботов не приведут к нарушению производственных процессов и не создадут угрозу для людей.

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