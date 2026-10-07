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Какие города мира жители считают самыми удобными для пеших прогулок?
Что общего между Сеулом и Эдинбургом? Оба города жители считают наиболее комфортными для пеших прогулок. Другие удобные для пешеходов города также попали на инфографику.
Авторы инфографики составили рейтинг по результатам опроса Time Out. Жители сами оценивали удобство города.
Возглавили рейтинг Сеул (Южная Корея) и Эдинбург (Шотландия). Оба города набрали по 93% одобрения. Замыкает тройку Нью-Йорк (США). Он подходит для пеших прогулок по мнению 91% жителей.
В топ-10 попали четыре столицы стран Северной Европы — Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и Хельсинки (Финляндия). Их считают подходящими для пешеходов от 90% до 85% жителей.
Больше половины городов, попавших в топ-20, расположены в Европе. Кроме того, в рейтинге оказались представители Азии — Сингапур, Тайбэй (Тайвань) и Макао (специальный административный район Китая), а также один представитель Австралии — Мельбурн.
В Европе в рейтинг попали преимущественно столицы. Исключениями стали польский Краков, швейцарский Цюрих и германский Мюнхен. Мюнхен, кстати, замыкает топ-20, набрав 75% одобрения.
Комментарии
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