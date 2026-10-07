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Какие города мира жители считают самыми удобными для пеших прогулок?

Что общего между Сеулом и Эдинбургом? Оба города жители считают наиболее комфортными для пеших прогулок. Другие удобные для пешеходов города также попали на инфографику.

© Aaliyah Mohammedking, Data Explained

Авторы инфографики составили рейтинг по результатам опроса Time Out. Жители сами оценивали удобство города.

Возглавили рейтинг Сеул (Южная Корея) и Эдинбург (Шотландия). Оба города набрали по 93% одобрения. Замыкает тройку Нью-Йорк (США). Он подходит для пеших прогулок по мнению 91% жителей.

В топ-10 попали четыре столицы стран Северной Европы — Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и Хельсинки (Финляндия). Их считают подходящими для пешеходов от 90% до 85% жителей.

Больше половины городов, попавших в топ-20, расположены в Европе. Кроме того, в рейтинге оказались представители Азии — Сингапур, Тайбэй (Тайвань) и Макао (специальный административный район Китая), а также один представитель Австралии — Мельбурн.

В Европе в рейтинг попали преимущественно столицы. Исключениями стали польский Краков, швейцарский Цюрих и германский Мюнхен. Мюнхен, кстати, замыкает топ-20, набрав 75% одобрения.

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