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Фотоловушка сняла сразу семь манулят в Туве
В заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве фотоловушка записала семь котят манула возле логова. По словам координатора исследовательского проекта, такой большой выводок впервые достоверно зафиксировали в дикой природе России.
Как сообщила ассоциация «Ирбис», опубликовавшая видео, котятам не более трех месяцев. Их убежище находится в расщелине скалы. Возле входа манулята играют друг с другом, а один держит в зубах добычу, которую, по описанию авторов записи, принесла мать.
Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и координатор проекта Хосе Антонио Эрнандес-Бланко назвал наблюдение исключительным для России. По его словам, раньше у специалистов не было достоверно подтвержденного случая появления семи котят манула в природе страны.
У Otocolobus manul — манула — обычно рождаются три-четыре котенка. В справочнике группы специалистов по кошачьим МСОП приведен диапазон от двух до восьми детенышей. Таким образом, семь котят не выходят за известные репродуктивные возможности вида. Заявленный российский рекорд относится к документированному наблюдению в дикой природе.
Скальные расщелины для манулов служат и убежищами, и местом выращивания потомства. Эти кошки также используют оставленные другими животными норы. Основу их рациона составляют пищухи и небольшие грызуны, а молодые манулы обычно покидают семейный участок примерно в возрасте четырех-пяти месяцев.
Съемка стала частью проекта ассоциации «Ирбис», компании «Марс», ИПЭЭ РАН и заповедных территорий. Программа должна помочь оценить численность манула и разработать меры его защиты. Среди угроз для этих кошек — нападения пастушьих собак, попадание в капканы и петли, а также потеря мест обитания.
В заповеднике намерены продолжить наблюдения за логовом и проследить судьбу котят. Большой выводок сам по себе не доказывает роста популяции: для такого вывода нужны многолетние сопоставимые учеты, а также данные о выживании молодых животных.
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