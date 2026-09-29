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Китай установил рекорд глубоководного бурения, достигнув глубины 5000 метров

Китайское океанографическое буровое судно «Мэнсян» («Мечта») установило национальный рекорд по глубоководному бурению, достигнув уровня 5000 метров. В ходе экспедиции в бассейне Южно-Китайского моря специалисты получили образцы базальта. Это означает, что Китай вошел в число мировых лидеров по возможностям проведения глубоководных буровых работ.

Китайское океанографическое буровое судно «Мэнсян» / © CMG

Во время экспедиции с помощью самостоятельно разработанной буровой установки был извлечен образец базальта длиной 4,27 метра. Таким образом, Китай стал третьей после США и Японии страной, которой удалось получить образцы твердых пород из глубоководного бассейна с использованием бурового судна.

Исследовательская группа в течение длительного времени проводила интенсивные работы с установленными на судне телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Два таких аппарата в общей сложности более 358 часов работали на глубине 4000 метров, причем продолжительность одной непрерывной операции достигала 103 часов. По словам исследователя Гуанчжоуской морской геологической службы (GMGS) Сунь Чжэня, по продолжительности и интенсивности работ эти показатели соответствуют передовому международному уровню.

Впервые следуя стандартам Международной программы океанических исследований, специалисты также провели непосредственно на борту комплексную обработку и анализ полученных образцов по нескольким параметрам. Они выполнили их каталогизацию, распил, сканирование, исследование и хранение. Это позволило китайским специалистам освоить полный комплекс операций, необходимых для проведения научного бурения в сверхглубоководных районах.

Полученные во время экспедиции образцы и данные дают важные фактические материалы для изучения ключевых научных вопросов, включая процессы формирования и расширения Южно-Китайского моря. Они также имеют большое значение для исследования эволюции древней морской среды в этом регионе, а также для поиска и освоения энергетических ресурсов на сверхбольших глубинах.

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