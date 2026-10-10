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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1537
Посты: 1202
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Топ-20 самых посещаемых веб-сайтов в мире

Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Люди постоянно заходят в сеть, при этом, как видно на инфографике, основной трафик приходится на несколько сайтов.

Сообщество
# интернет
# Инфографики
# рейтинг
# сайты
# трафик
© Sujan Sarkar, Voronoi
© Sujan Sarkar, Voronoi

OneLittleWeb отслеживает посещаемость более чем девяти тысяч самых популярных сайтов в мире. Так, с июля 2025 года по июнь 2026 года компания зафиксировала 3,43 триллиона предполагаемых посещений. При этом 66% всего трафика пришлось на топ-10 наиболее популярных сайтов.

Самым посещаемым сайтом с огромным отрывом стал Google. За 12 месяцев его посетили 1,19 триллиона раз. Таким образом, на Google пришлось 34,54% всего отслеживаемого трафика.

Второе место занял YouTube с 595,66 миллиарда посещений. Принадлежит сервис также компании Google. В совокупности на YouTube и Google пришлось 51,89% всего мирового трафика.

Следом в рейтинге оказались соцсети Facebook* и Instagram*, обе принадлежащие компании Meta*. Их посетили 112,29 миллиарда и 70,67 миллиарда раз. Совокупная доля трафика двух сервисов составила 5,33%. Замыкает пятерку ChatGPT. За 12 месяцев на сайте зафиксировали 65,85 миллиарда посещений.

Хотя может показаться, что все больше людей пользуются интернетом, веб-трафик отслеживаемых сайтов за год упал на 2,28%. В совокупности на сайтах зафиксировали примерно на 80,26 миллиарда посещений меньше по сравнению с прошлым годом.

* Социальные сети принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России.

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Сообщество
# интернет
# Инфографики
# рейтинг
# сайты
# трафик
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