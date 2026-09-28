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Китайские исследователи сообщили о дозаправке спутника на высокой околоземной орбите

Китайские исследователи, по всей видимости, раскрыли ранее неизвестный случай дозаправки спутника другим космическим аппаратом на высокой околоземной орбите. Если информация подтвердится, Китай окажется в числе лидеров в области технологии, способной изменить расстановку сил в космической гонке.

Художественное изображение стыковки спутников / © CAS

В статье, проходящей рецензирование в Journal of Deep Space Exploration, исследовательская группа утверждает, что Китай «впервые успешно осуществил дозаправку высокоорбитального спутника BeiDou топливом».

Ученые из финансируемой государством Лаборатории исследования дальнего космоса не раскрыли подробностей операции. По их словам, полученный опыт имеет большое значение для Китая, однако стране необходимо продолжать разработку технологий перекачки компонентов топлива, находящихся при чрезвычайно низких температурах. Такие компоненты обеспечивают более высокую эффективность и особенно важны для крупных космических аппаратов и межпланетных миссий.

BeiDou — китайский аналог американской системы глобального позиционирования GPS, представляющий собой глобальную группировку спутников, обеспечивающую услуги позиционирования, навигации и точного времени. Эта система используется во множестве сфер — от картографических приложений на смартфонах и финансовых операций до управления военными роями беспилотников и наведения гиперзвуковых ракет.

Запуск нового спутника взамен аппарата, у которого заканчивается топливо, является дорогостоящей и длительной процедурой. Дозаправка непосредственно на орбите, напротив, может продлить срок службы спутника на несколько лет.

Для группировки BeiDou это означало бы создание более устойчивой и постоянно доступной навигационной системы, способной сохранять работоспособность дольше и эффективнее противостоять конкурирующим системам в условиях кризиса.

Ученые Китайской академии наук (CAS) пошли еще дальше. В отдельной статье, опубликованной в апреле в International Journal of Aerospace Engineering, они назвали два космических аппарата, участвовавших в операции, и даже указали объем переданного топлива.

По данным исследователей CAS, аппаратом-сервисером был спутник Shijian-25, запущенный в январе 2025 года для дозаправки, ремонта и удаления космического мусора с других космических аппаратов на орбите.

«В феврале 2025 года Shijian-25 успешно заправил спутник BeiDou-2 G7, передав ему 142 килограмма топлива и продлив срок его службы на восемь лет», — написали исследователи.

Представив этот эпизод как реально состоявшееся событие, ученые затем смоделировали сближение тех же двух спутников, начиная с 31 августа. Согласно модели, Shijian-25 в течение двух суток выполнял маневры, приближаясь к BeiDou-2 G7. Если эта информация подтвердится, операция станет лишь вторым известным случаем дозаправки спутника на высокой орбите. Первый произошел в июле 2025 года, когда Shijian-25 сблизился и, предположительно, передал топливо спутнику Shijian-21 на геостационарной орбите. За этой операцией внимательно наблюдали специалисты по всему миру, в том числе американские разведывательные спутники, которые приблизились к космическим аппаратам для более детального наблюдения.

На сегодняшний день Китай остается единственной страной, которая, как считается, осуществляла дозаправку спутников непосредственно на орбите.

Эта технология может сыграть важную роль и в новой «лунной гонке». Она позволит космическим аппаратам многократно совершать перелеты между Землей и Луной, обеспечивая строительство и снабжение лунных баз, а потенциально — участвуя в будущих конфликтах в окололунном пространстве.

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