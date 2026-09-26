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Почему полотенца иногда плохо пахнут даже после стирки?
От полотенец иногда исходит неприятный запах. Остается он даже после стирки. Почему так происходит и как с ним бороться?
Многие люди сталкивались с неприятной ситуацией. Казалось бы чистое полотенце воняет как грязная половая тряпка. Одна из главных виновниц этого запаха — бактерия Moraxella osloensis. Воняет, правда, не сама бактерия. Как показало исследование, она вырабатывает вещество 4-метил-3-гексеновая кислота (4M3H).
Эта бактерия входит в состав нормальной микрофлоры человека. После вытирания Moraxella оседает на полотенце вместе с кожным салом и потом, даже если человек тщательно перед этим вымылся.
Во время стирки кожное сало, пот и эта бактерия полностью не вымываются. И, как полагают исследователи, бактерия может использовать компоненты кожного сала для образования 4M3H.
Выяснили ученые и то, что Moraxella устойчива к сушке и ультрафиолету. Бактерия все равно может остаться в полотенце.
Еще одно место обитания этой бактерии — манжета на дверце стиральной машины. Во время стирки она попадает на полотенца, постельное белье и одежду.
Как с Moraxella бороться? Очень важно после стирки вытирать манжету, а дверцу машинки лучше оставлять открытой. Бактерии хуже размножаются в сухом месте.
Полотенца лучше стирать при 60 градусах. Развешивать их нужно сразу после стирки, не оставляя лежать в машинке. Последняя рекомендация касается не только полотенец. Мокрое белье в барабане — комфортная среда для размножения бактерии.
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