General Atomics показала беспилотный FQ-42 Vengeance в строю с F-35A и F-15E

Новый беспилотный боевой самолет FQ-42 Vengeance прибыл на авиабазу Крич в Неваде, где продолжит испытания в рамках программы Collaborative Combat Aircraft. Машина должна научиться работать рядом с пилотируемыми истребителями и выполнять часть задач автономно или под управлением человека. Первые FQ-42 уже летали в строю с F-35 и F-15E.

Беспилотный боевой самолет FQ-42 Vengeance во время испытаний / © General Atomics Aeronautical Systems

Новый FQ-42 доставили на авиабазу Крич 18 сентября. Там он присоединится к подразделениям, которые занимаются испытаниями и оценкой перспективных беспилотных самолетов. База в Неваде уже используется ВВС США для экспериментов с Collaborative Combat Aircraft — так называют машины, рассчитанные на совместную работу с пилотируемой авиацией.

FQ-42 разрабатывает General Atomics Aeronautical Systems. Компания описывает его как малозаметный беспилотный истребитель с внутренним отсеком вооружения. Аппарат уже выполнял групповые полеты рядом с F-35 Lightning II и F-15E Strike Eagle, готовясь к более сложным экспериментам с совместным управлением. В предыдущих испытаниях General Atomics использовала не только FQ-42, но и XQ-67A и MQ-20 Avenger. Эти самолеты летали с разными системами автономного управления и так называемыми ИИ-пилотами. Компания также отрабатывала схему, при которой действия беспилотных машин координировали пилоты F-22 и F-35.

General Atomics выбрали одним из участников программы CCA в апреле 2024 года. Первый полет FQ-42 состоялся в августе 2025-го, а в июне 2026 года ВВС США выдали компании первый производственный контракт. Сейчас производитель заявляет, что может выпускать до шести таких самолетов в месяц.

Программа CCA должна дать американским ВВС относительно недорогие беспилотные самолеты, которые смогут сопровождать пилотируемые истребители, нести сенсоры и вооружение и брать на себя часть наиболее рискованных задач. ВВС планируют приобрести около тысячи подобных машин разных типов и рассчитывают получить примерно 500 из них к 2032 году. У FQ-42 будет и конкурент: второй аппарат программы, разработанный Anduril, получил обозначение FQ-44 Fury. Оба названия — Vengeance и Fury — официально объявили 14 сентября. Теперь программа постепенно выходит из стадии единичных прототипов: FQ-42 уже получил производственный контракт, а новые самолеты один за другим переходят к испытаниям в строевых условиях.

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