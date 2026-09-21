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Самую высокую триумфальную арку мира превратят в плацдарм с дронами и снайперами
Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная в Вашингтоне триумфальная арка высотой 76 метров, спроектированная архитектурной студией Harrison Design, теперь будет использоваться как военный плацдарм с дронами и снайперами.
По словам Трампа, объявившего об изменении планов в публикации в социальной сети Truth Social, скорректировать назначение сооружения попросили военные США.
«По настоятельной просьбе вооруженных сил США и в целях обеспечения национальной безопасности я согласился превратить великолепную триумфальную арку… в военный комплекс высшего класса/триумфальную арку», — написал он.
Неоклассическую арку планируется построить рядом с Мемориальным мостом Арлингтона на южном берегу реки Потомак. Ее высота составит 250 футов (76 метров) — почти на 30 метров больше, чем высота Триумфальной арки в Париже.
Планы строительства арки впервые представили в октябре прошлого года. В начале сентября министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что работы по ее возведению должны вскоре начаться. В мае проект получил одобрение Комиссии изящных искусств США, а в июле — Национальной комиссии по планированию столичного региона. Теперь, по словам Трампа, арка будет использоваться для хранения и оперативного применения «большого количества дронов», а также станет базой для снайперских подразделений, где будут храниться «большие объемы» боеприпасов.
Изначально арку планировали сделать туристической достопримечательностью с открытой для публики смотровой площадкой наверху. Согласно первоначальным планам, внутри сооружения должны были разместиться объекты для посетителей, в том числе выставочные галереи. Пока неясно, как использование сооружения в военных целях повлияет на эти пространства и отразится ли изменение назначения на ранее полученных проектом согласованиях.
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