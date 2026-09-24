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NASA показало, как вода и лед сдвигают центр масс Земли
Центр масс планеты смещается на несколько миллиметров в течение года. Исследователи NASA уточнили этот сезонный путь, сопоставив спутниковые измерения с движением земной коры.
Снег, дожди и движение воздушных масс постоянно перераспределяют вес на Земле. Поэтому центр ее масс не остается неподвижным относительно геометрического центра. Лаборатория реактивного движения NASA рассказала 16 сентября о новом способе измерить эти небольшие колебания.
Команда объединила данные GPS, лазерных измерений расстояния до спутников LAGEOS и орбит низколетящих аппаратов. Дополнительно учли деформацию коры: наземные станции сами меняют положение под нагрузкой воды и льда.
В марте снег, накопившийся в Северной Америке и Евразии, смещает центр масс примерно на три миллиметра к северу. В апреле около 2400 гигатонн воды в бассейне Амазонки создают смещение примерно на 2,2 миллиметра в сторону Южной Америки.
У атмосферы тоже есть сезонный вклад. Холодный плотный воздух зимой перераспределяется между регионами. Разные составляющие накладываются друг на друга, формируя сложную годовую траекторию.
Уточнение центра масс нужно для согласования спутниковых измерений. Показанная NASA анимация основана на данных за 1993–2017 годы и иллюстрирует сам процесс. Миллиметровые смещения внутри системы Земли не означают, что планета таким же образом отклоняется от своей орбиты.
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