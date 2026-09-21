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XRISM показал, как пульсар перехватывает вещество звезды-гиганта

Рентгеновский телескоп XRISM обнаружил газ, падающий на нейтронную звезду со скоростью около 150 километров в секунду. Наблюдения помогли проследить, как пульсар захватывает звездный ветер массивного компаньона.

Пульсар в потоке вещества голубого гипергиганта. Художественная реконструкция / NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Laboratory

В двойной системе BP Crucis массивная звезда постоянно теряет ионизированный газ. Ее компактный сосед, пульсар GX 301-2, захватывает часть этого потока. О результатах наблюдений NASA сообщило 18 сентября 2026 года.

Система находится примерно в 13 тысячах световых лет от Земли. Голубой гипергигант Wray 977 тяжелее Солнца примерно в 40 раз. Нейтронная звезда рядом с ним вмещает больше солнечной массы в шар диаметром около 20 километров.

XRISM наблюдал систему 1 февраля 2025 года около 16 часов. Спектрометр Resolve зарегистрировал линии поглощения сильно ионизированного железа, смещенные к меньшим энергиям. По этому смещению исследователи установили, что газ движется к пульсару со скоростью около 150 километров в секунду.

Авторы связывают рентгеновские вспышки с прохождением пульсара через плотный поток вещества. По предложенной модели, сначала газ собирается в турбулентный диск, затем диск распадается и вещество падает на нейтронную звезду напрямую. Позже диск ненадолго возникает снова, уже с противоположным направлением вращения.

На визуализации NASA эти этапы показаны со стороны. Это художественная реконструкция модели: сам телескоп измерял спектр рентгеновского излучения, а не снимал обращающиеся звезды крупным планом.

Спектр BP Crucis и смещение линий железа / NASA’s Goddard Space Flight Center, JAXA/NASA, Rahin et al. 2026 Три стадии захвата вещества в модели исследователей / NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Laboratory

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