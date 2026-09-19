Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ животных с самым сильным укусом
Многие животные на планете обладают острыми зубами и мощными челюстями. При этом составить рейтинг по силе укуса не так просто. Некоторые цифры удалось получить во время научных исследований, укусы других животных удалось измерить, а по некоторым расчеты и вовсе оказались приблизительными.
Рейтинг животных с самым сильным укусом подготовил Международный фонд защиты животных (IFAW). При этом единого способа измерить силу укуса не существует. В некоторых исследованиях измеряют силу, в других — давление, а иногда даже учитывают соотношение массы тела и силы укуса.
Возглавила рейтинг белая акула, сила укуса которой может превышать 18 тысяч ньютонов. Правда напрямую силу ее укуса никогда не измеряли. Цифры взяли из исследования, авторы которого создали цифровую реконструкцию челюсти белой акулы.
Зато в 2012 году удалось зафиксировать укус одной особи гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) — 16 414 ньютонов. Таким образом, он стал обладателем самого сильного укуса из когда-либо зарегистрированных. Кстати, гребнистый крокодил — самая крупная из современных рептилий.
Следом в рейтинге оказалась еще одна рептилия — миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis). Сила его укуса составляет 13 172 ньютона. Несмотря на поразительную силу укуса, челюстные мышцы у него относительно слабые. Человек может руками удержать челюсти этого аллигатора закрытыми. Справится даже прочная резинка.
На четвертом месте находится еще одна акула — мако (Isurus oxyrinchus). Ее силу укуса удалось измерить в 2020 году. Она составила 13 тысяч ньютонов.
Обыкновенный бегемот (Hippopotamus amphibius) — первое млекопитающее в рейтинге. Сила его укуса составляет около 8130 ньютонов. Хотя бегемот — травоядное животное, лучше его не тревожить. Его укус может привести к смертельным травмам.
Еще один мастер укусов — белый медведь (Ursus maritimus). Как показало исследование, сила укуса белого медведя достигает 5000 ньютонов. По этому показателю он опережает бурого медведя.
Пятнистая гиена (Crocuta crocuta) уступает по габаритам своим соседям по рейтингу. Однако сила ее укуса впечатляет — 4500 ньютонов. Живут пятнистые гиены в Африке к югу от Сахары. В отличие от других гиен они считаются активными хищниками, а не падальщиками.
Гориллы в основном травоядные, но это не мешает им иметь самый сильный укус из всех приматов. У западной гориллы (Gorilla gorilla) зафиксировали силу укуса примерно в 3420 ньютонов.
Ягуар (Panthera onca) — обладатель одного из самых сильных укусов среди кошачьих. Исследование показало, что он достигает 1254 ньютонов.
Как отмечает IFAW, несмотря на размер и силу, многие животные из этого списка считаются уязвимыми или находящимися под угрозой исчезновения.
Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.
Новые данные существенно дополняют картину теплокровности динозавров и добавляют веса точке зрения, что множество, если не большинство их видов были покрыты перьями и обладали сложным поведением. Весьма вероятно, что эта их особенность способствовала как расцвету группы, так и вымиранию всех нептичьих динозавров после Чиксулуба.
Бивень мамонта был для людей каменного века важным материалом с собственным рисунком, способным повлиять на замысел изображения. Археологи выяснили, что создатели фигурок с Мезинской стоянки (Украина) использовали естественные линии внутри бивня как основу для выгравированных зигзагов.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
30 Июля, 2016
10 завораживающих научных гифок
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
22 Мая, 2016
Угрожает ли людям ИИ?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии