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Топ животных с самым сильным укусом

Многие животные на планете обладают острыми зубами и мощными челюстями. При этом составить рейтинг по силе укуса не так просто. Некоторые цифры удалось получить во время научных исследований, укусы других животных удалось измерить, а по некоторым расчеты и вовсе оказались приблизительными.

Топ животных с самым сильным укусом / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Рейтинг животных с самым сильным укусом подготовил Международный фонд защиты животных (IFAW). При этом единого способа измерить силу укуса не существует. В некоторых исследованиях измеряют силу, в других — давление, а иногда даже учитывают соотношение массы тела и силы укуса.

Возглавила рейтинг белая акула, сила укуса которой может превышать 18 тысяч ньютонов. Правда напрямую силу ее укуса никогда не измеряли. Цифры взяли из исследования, авторы которого создали цифровую реконструкцию челюсти белой акулы.

Зато в 2012 году удалось зафиксировать укус одной особи гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) — 16 414 ньютонов. Таким образом, он стал обладателем самого сильного укуса из когда-либо зарегистрированных. Кстати, гребнистый крокодил — самая крупная из современных рептилий.

Следом в рейтинге оказалась еще одна рептилия — миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis). Сила его укуса составляет 13 172 ньютона. Несмотря на поразительную силу укуса, челюстные мышцы у него относительно слабые. Человек может руками удержать челюсти этого аллигатора закрытыми. Справится даже прочная резинка.

На четвертом месте находится еще одна акула — мако (Isurus oxyrinchus). Ее силу укуса удалось измерить в 2020 году. Она составила 13 тысяч ньютонов.

Обыкновенный бегемот (Hippopotamus amphibius) — первое млекопитающее в рейтинге. Сила его укуса составляет около 8130 ньютонов. Хотя бегемот — травоядное животное, лучше его не тревожить. Его укус может привести к смертельным травмам.

Еще один мастер укусов — белый медведь (Ursus maritimus). Как показало исследование, сила укуса белого медведя достигает 5000 ньютонов. По этому показателю он опережает бурого медведя.

Пятнистая гиена (Crocuta crocuta) уступает по габаритам своим соседям по рейтингу. Однако сила ее укуса впечатляет — 4500 ньютонов. Живут пятнистые гиены в Африке к югу от Сахары. В отличие от других гиен они считаются активными хищниками, а не падальщиками.

Гориллы в основном травоядные, но это не мешает им иметь самый сильный укус из всех приматов. У западной гориллы (Gorilla gorilla) зафиксировали силу укуса примерно в 3420 ньютонов.

Ягуар (Panthera onca) — обладатель одного из самых сильных укусов среди кошачьих. Исследование показало, что он достигает 1254 ньютонов.

Как отмечает IFAW, несмотря на размер и силу, многие животные из этого списка считаются уязвимыми или находящимися под угрозой исчезновения.

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