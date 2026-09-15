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Textron Aviation и Merlin показали беспилотный Cessna SkyCourier UX: 2,7 тонны груза для снабжения в зоне конфликта

Изображение беспилотного грузового самолета Cessna SkyCourier UX / © Textron Aviation Inc.

Новый концепт призван решить одну из все более актуальных проблем, стоящих перед американскими военными планировщиками. В условиях конфликта традиционные маршруты снабжения могут оказаться нарушены или стать слишком опасными для использования. При этом небольшие беспилотники далеко не всегда способны перевозить необходимое количество грузов, чтобы поддерживать рассредоточенные подразделения.

SkyCourier UX должен заполнить нишу между небольшими грузовыми БПЛА и крупными военно-транспортными самолетами. Такая машина могла бы предоставить военным дополнительный способ доставки снабжения через районы, где действуют системы противника.

SkyCourier UX сможет перевозить примерно 2,7 тонны груза. В грузовой отсек также предполагается возможность установки до трех стандартных авиационных контейнеров LD3.

Способность работать с неподготовленных взлетно-посадочных полос может значительно расширить сферу применения самолета в удаленных и слабо оборудованных районах. Это особенно важно для подразделений, действующих вдали от крупных военных аэродромов.

Небольшие грузовые беспилотники способны доставлять грузы в труднодоступные места, однако их возможности ограничены грузоподъемностью. Более крупный автономный самолет сможет перевозить тяжелые грузы, при этом для каждого вылета не потребуется экипаж на борту.

Среди потенциальных задач SkyCourier UX — доставка запасных частей, медицинского имущества и других критически важных грузов. Самолет также сможет использоваться для снабжения экспедиционных баз, удаленных аэродромов и островных объектов.

Компания Merlin отвечает за создание системы автономного управления. По ее данным, система Merlin Pilot уже выполнила сотни автономных полетов на самолетах различных типов, включая Cessna Caravan и Beechcraft King Air. SkyCourier должен предоставить этой технологии более крупную платформу для выполнения автономных логистических задач.

В результате может появиться еще один инструмент военной логистики, причем для его создания не потребуется запускать совершенно новую программу разработки самолета.

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