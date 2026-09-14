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Очевидец снял момент удара молнии рядом с автомобилями на улице Масатлана

Житель Мексики запечатлел удар молнии возле дороги. Судя по всему, она попала прямо в столб.

Удар молнии в мексиканском Масатлане / © Línea Directa

Мексиканский город Масатлан 10 сентября накрыли сильные ливни, сопровождавшиеся грозами. Очевидец поймал на видео момент, когда молния ударила в столб.

Как уточняют СМИ, автор в тот момент находился на проспекте Санта-Роса. Сам он, вероятно, снимал из овощной лавки.

На записи видна вспышка, после которой на дорогу летит сноп искр. Падают искры прямо на проезжающие мимо автомобили. Были ли пострадавшие, очевидец не уточнил.

Удар молнии в мексиканском Масатлане / © Línea Directa

Однако ливни и грозы в тот день были настолько сильными, что некоторые люди предпочли остаться дома. Жители также сообщали о перебоях с электроснабжением.

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