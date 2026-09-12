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Roman Markin
Roman Markin
12 сентября, 11:47
Рейтинг: +667
Посты: 250
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Белого медведя сняли «глазами тюленя» — фотография победила в BigPicture 2026

Главный приз конкурса BigPicture: Natural World Photography 2026 получил необычный снимок белого медведя, заглядывающего в отверстие во льду. Камера находилась под водой, поэтому хищник снят практически с точки зрения своей потенциальной добычи. Норвежский фотограф Аудун Рикардсен добивался такого кадра больше трех лет.

Сообщество
# Арктика
# белый медведь
# дикая природа
# тюлени
# Шпицберген
Белый медведь заглядывает в дыхательное отверстие тюленя во льду возле Шпицбергена / © Audun Rikardsen, BigPicture Natural World Photography Competition
Белый медведь заглядывает в дыхательное отверстие тюленя во льду возле Шпицбергена / © Audun Rikardsen, BigPicture Natural World Photography Competition

Рикардсен отправился на дрейфующие льды к северу от архипелага Шпицберген и нашел дыхательное отверстие тюленя, рядом с которым заметил свежие следы белого медведя. Фотограф просверлил лед, закрепил под отверстием подводную камеру с датчиком движения и стал ждать.

Через восемь часов появился медведь: он пробил тонкий слой льда над отверстием, заглянул прямо в объектив, а затем лег рядом и уснул. Забрать камеру Рикардсен смог только еще через девять часов, когда животное ушло.

Снимок получил название «A Seal’s Last Sight» — «Последнее, что видит тюлень».

При этом фотография не показывает нападение: в момент съемки тюленя в отверстии не было. Жюри отметило прежде всего необычную точку съемки и техническую сложность работы. Председатель жюри Сьюзи Эстерхас назвала этот кадр одним из самых необычных портретов белого медведя, которые ей доводилось видеть.

В 2026 году на конкурс прислали более 7400 работ фотографы из 64 стран. Помимо главного победителя, жюри выбрало лучшие снимки в категориях Aquatic Life, Terrestrial Wildlife, Winged Life, Landscapes, Waterscapes and Flora, Art of Nature, Human/Nature и Photo Story.

Всего организаторы объявили 42 работы победителей и финалистов, а также пять видеоработ. Их показывают в Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско с 10 сентября.

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Сообщество
# Арктика
# белый медведь
# дикая природа
# тюлени
# Шпицберген
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