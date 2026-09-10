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США впервые провели космические маневры, отработав орбитальный бой
Космическое командование США впервые провело учения Apollo Maneuvers, в ходе которых космические аппараты в реальном полете отрабатывали маневрирование в условиях смоделированной противоборствующей среды.
Космическое командование США объединяет силы и средства всех видов американских вооруженных сил, включая Космические силы США, для проецирования военной мощи страны в космос и из космоса. При этом пока неизвестно, какие именно и сколько спутников или космических аппаратов участвовали в недавних учениях Apollo Maneuvers 2026. Согласно заявлению командования, в маневрах также были задействованы международные партнеры.
Известно, что одной из главных задач учений стала демонстрация «динамических операций на орбите, проверка возможностей действовать в условиях противодействия и развитие коллективной доктрины космического маневрирования».
Если перевести это с военного языка на более простой, то речь идет об отработке маневрирования спутников и других космических аппаратов в непосредственной близости друг от друга в условиях смоделированного конфликта. Таким образом американские военные продолжают совершенствовать концепт так называемого «орбитального боя», на который они намекают уже несколько лет.
Этот концепт предполагает, что «объекты в космосе маневрируют относительно друг друга — сближаясь, расходясь и перемещаясь вокруг друг друга синхронно и управляемо», объяснил заместитель начальника космических операций Космических сил США генерал Майкл А. Гетлейн.
Судя по заявлениям руководства Космического командования США, именно подобные действия отрабатывались и в ходе Apollo Maneuvers непосредственно в космосе.
Пока трудно сказать, как именно будет выглядеть потенциальный вооруженный конфликт в космосе, хотя его распространение на околоземную орбиту многие специалисты считают вполне вероятным. Несколько государств уже разрабатывают технологии и концепты, позволяющие спутникам сближаться с другими космическими аппаратами с целью их уничтожения или вывода из строя, а также нарушения или ухудшения их возможностей по обеспечению связи и сбору разведывательной информации.
В частности, Космические силы США уже несколько лет разрабатывают собственный концепт ведения войны в космосе и проводят многочисленные учения, направленные на отработку действий в рамках так называемой «орбитальной войны». При этом Космическим силам и Космическому командованию США, судя по всему, пока не хватает многих технологий, которые, по их заявлениям, необходимы для ведения подобных боевых действий.
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