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General Atomics впервые показала ударный беспилотник Wildfire — преемник MQ-9 Reaper

Компания General Atomics впервые представила изображение своего нового беспилотника Wildfire. Этот средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, который разрабатывается в ответ на новые требования ВВС США к более дешевому преемнику MQ-9A Reaper.

Рендер ударного беспилотника Wildfire / © General Atomics

Показанная на рендере схема Wildfire с толкающим винтом явно развивает конструкцию семейства MQ-9. Общая компоновка нового аппарата чрезвычайно похожа на Reaper. Как и последние версии MQ-9A, новый беспилотник оснащен оптико-электронной системой в шарообразной поворотной турели под носовой частью фюзеляжа и крупной антенной в нижней части хвостовой секции.

Беспилотники Wildfire (сверху) и MQ-9A Reaper (снизу) / © General Atomics

Однако у Wildfire отсутствует характерный выступ на верхней части передней половины фюзеляжа Reaper. У MQ-9A в этом обтекателе размещается антенна спутниковой связи (SATCOM).

Пока неясно, что именно это означает с точки зрения управления Wildfire и организации его связи. Однако отсутствие выступа может указывать на использование более компактного и дешевого терминала спутниковой связи. Вероятнее всего, он будет работать через сеть типа Starshield — ориентированный на государственные структуры вариант спутниковой системы Starlink компании SpaceX. Не исключено также, что Wildfire получит более широкие возможности полуавтономного управления или будет в большей степени опираться на автономные функции.

Форма носовой части фюзеляжа Wildfire отдаленно напоминает беспилотники серии Gnat, которые GA-ASI создавала в 1990-х годах. Именно они впоследствии эволюционировали в ставший знаменитым Predator. Семейство MQ-9, в свою очередь, стало дальнейшим развитием Predator.

На рендере Wildfire показан вооруженным четырьмя крылатыми ракетами Joint Strike Missile (JSM) — по две ракеты на одном пилоне под каждым крылом. Малозаметная JSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. Ранее GA-ASI уже публиковала изображения MQ-9 с аналогичным вооружением.

ВВС США уже закупают JSM, главным образом для оснащения истребителей F-35A Joint Strike Fighter. Боеприпасы большой дальности, позволяющие наносить удары с безопасного удаления от цели, давно рассматриваются как все более важное, а возможно, и критически необходимое дополнение к арсеналу немалозаметного Reaper. Они позволяют беспилотникам действовать дальше от потенциальных угроз.

Предполагается, что новый беспилотник должен выполнять те же основные задачи по разведке, наблюдению и сбору информации, а также нанесению ударов, что и MQ-9A.