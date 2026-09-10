Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
General Atomics впервые показала ударный беспилотник Wildfire — преемник MQ-9 Reaper
Компания General Atomics впервые представила изображение своего нового беспилотника Wildfire. Этот средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, который разрабатывается в ответ на новые требования ВВС США к более дешевому преемнику MQ-9A Reaper.
Показанная на рендере схема Wildfire с толкающим винтом явно развивает конструкцию семейства MQ-9. Общая компоновка нового аппарата чрезвычайно похожа на Reaper. Как и последние версии MQ-9A, новый беспилотник оснащен оптико-электронной системой в шарообразной поворотной турели под носовой частью фюзеляжа и крупной антенной в нижней части хвостовой секции.
Однако у Wildfire отсутствует характерный выступ на верхней части передней половины фюзеляжа Reaper. У MQ-9A в этом обтекателе размещается антенна спутниковой связи (SATCOM).
Пока неясно, что именно это означает с точки зрения управления Wildfire и организации его связи. Однако отсутствие выступа может указывать на использование более компактного и дешевого терминала спутниковой связи. Вероятнее всего, он будет работать через сеть типа Starshield — ориентированный на государственные структуры вариант спутниковой системы Starlink компании SpaceX. Не исключено также, что Wildfire получит более широкие возможности полуавтономного управления или будет в большей степени опираться на автономные функции.
Форма носовой части фюзеляжа Wildfire отдаленно напоминает беспилотники серии Gnat, которые GA-ASI создавала в 1990-х годах. Именно они впоследствии эволюционировали в ставший знаменитым Predator. Семейство MQ-9, в свою очередь, стало дальнейшим развитием Predator.
На рендере Wildfire показан вооруженным четырьмя крылатыми ракетами Joint Strike Missile (JSM) — по две ракеты на одном пилоне под каждым крылом. Малозаметная JSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. Ранее GA-ASI уже публиковала изображения MQ-9 с аналогичным вооружением.
ВВС США уже закупают JSM, главным образом для оснащения истребителей F-35A Joint Strike Fighter. Боеприпасы большой дальности, позволяющие наносить удары с безопасного удаления от цели, давно рассматриваются как все более важное, а возможно, и критически необходимое дополнение к арсеналу немалозаметного Reaper. Они позволяют беспилотникам действовать дальше от потенциальных угроз.
Предполагается, что новый беспилотник должен выполнять те же основные задачи по разведке, наблюдению и сбору информации, а также нанесению ударов, что и MQ-9A.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
В конце августа от гренландского ледника Петермана откололся гигантский айсберг площадью более 76 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Санта-Крус или небольшого города. Это событие стало крупнейшим отколом льда во всей Арктике с 2020 года. Спутниковые снимки зафиксировали, как огромный плавучий «ледяной остров» врезался в скалистый остров Джо и вопреки прогнозам продолжил движение, а не разрушился.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Декабря, 2013
Космическая хроника за ноябрь
21 Июля, 2015
Агхори: философия каннибализма
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии