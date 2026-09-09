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Фотоловушки впервые запечатлели редкого сервала в Восточной Африке

Годовая экспедиция с использованием фотоловушек в Танзании позволила получить около 150 000 снимков редких и исчезающих животных, включая редкую африканскую дикую кошку, которую впервые достоверно зарегистрировали в этой стране.

Сервал с редким окрасом, который никогда не встречался в Танзании, впервые сфотографирован фотоловушками Panthera / © Paolo Strampellli / Panthera

В течение последнего года более 300 фотоловушек работали на западе Танзании, в Восточной Африке, на территории площадью примерно с государство Кабо-Верде. Камеры сделали сотни тысяч снимков диких животных — львов, леопардов, галаго, земляных волков, большеухих лисиц и многих других видов.

Сервалы с редким окрасом, которые никогда не встречались в Танзании, впервые сфотографированы фотоловушками Panthera / © Paolo Strampellli / Panthera

Исследование проводила организация Panthera Tanzania. Оно принесло несколько примечательных открытий. В частности, специалисты впервые получили достоверные свидетельства присутствия в Танзании сервала (Leptailurus serval) с редким вариантом окраски.

Сервалы с редким окрасом, которые никогда не встречались в Танзании, впервые сфотографированы фотоловушками Panthera / © Paolo Strampellli / Panthera

Сервал — африканская дикая кошка, известная необычными пропорциями тела и выдающимися охотничьими способностями. У него небольшая голова, огромные уши, длинная шея и ноги — самые длинные среди всех кошачьих по отношению к размерам тела.

Однако сервалы, попавшие в объектив фотоловушек в Танзании, относятся к так называемой сервалиновой морфе. Вместо крупных черных пятен, характерных для обычных сервалов, у них мелкие пятнышки, напоминающие веснушки.

Оба варианта окраски принадлежат к одному и тому же виду, однако сервалиновая морфа встречается гораздо реже. До сих пор лишь несколько подтвержденных случаев было зарегистрировано в Демократической Республике Конго. Фотографии, сделанные в охотничьих резерватах Луганзо-Тонгве и Угалла, стали первым подтвержденным свидетельством существования этой морфы в Танзании.