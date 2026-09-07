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Новые фотографии Марса: NASA показало снимки, сделанные в сентябре
Марсоход Perseverance исследует Марс уже более пяти лет. NASA недавно опубликовало новые порции необработанных фотографий Красной планеты.
NASA запустило Perseverance в июле 2020 года, а 18 февраля 2021 года марсоход совершил успешную посадку. С тех пор он бороздит просторы планеты, ищет следы древней микробной жизни и отправляет на Землю уникальные снимки.
Всего на Perseverance установили 19 камер. Еще две камеры работают на вертолете Ingenuity. В общей сложности миссию Mars 2020 оснастили 25 камерами.
За все время марсоход и вертолет сделали более миллиона снимков. При этом NASA регулярно публикует новые изображения.
На фотографии попадают захватывающие пейзажи Марса и его породы. Иногда марсоход снимает и процесс своей работы.
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