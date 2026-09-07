Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: доля населения каждой страны в возрасте до 18 лет
На этой карте показана доля населения в возрасте до 18 лет в разных странах в 2025 году. В основу визуализации легли данные Отдела народонаселения ООН.
Африка — континент с самым молодым населением в мире. Лидирует Центральноафриканская Республика — дети и подростки младше 18 лет составляют здесь 56,2% населения. Далее следуют Нигер (53,3%), Сомали (53,0%), Мали (52,9%) и Чад (52,7%).
На противоположном конце демографической шкалы находится Гонконг, где доля населения младше 18 лет составляет всего 12,6% — это минимальный показатель во всем наборе данных. Среди государств самое низкое значение зафиксировано в Южной Корее — 12,9%.
Доминирование африканских стран в верхней части рейтинга особенно заметно: 28 из 30 первых позиций занимают страны Африки. Единственными исключениями стали Афганистан и Йемен.
Одной из главных причин столь молодой возрастной структуры остается высокий уровень рождаемости. Исследования, посвященные особенностям африканских семей, указывают на целый комплекс факторов, включая различия в желаемом размере семьи и темпах снижения рождаемости.
Многие из этих стран одновременно переживали и продолжают переживать стремительный рост численности населения — тенденцию, которая особенно хорошо заметна среди государств с наиболее высокими темпами прироста населения с 2000 года.
Восточная Азия столкнулась с противоположной демографической проблемой. В Южной Корее, Японии, на Тайване и в Сингапуре дети составляют менее 15% населения.
Снижение рождаемости в Восточной Азии связывают с целым рядом причин: высокой стоимостью воспитания детей, напряженной культурой труда, а также изменением отношения общества к браку и родительству.
Сокращение доли детей со временем может привести к уменьшению числа людей, вступающих в трудоспособный возраст, тогда как доля пожилого населения продолжает расти. Для многих экономик это становится все более серьезной проблемой, поскольку численность старшего поколения увеличивается.
Страны с большой долей детей сталкиваются с совершенно иной демографической задачей. Им необходимо достаточно быстро расширять системы образования и здравоохранения, жилищный фонд, а в перспективе — и рынок труда, чтобы удовлетворять растущий спрос.
Если необходимые инвестиции будут осуществляться опережающими темпами или хотя бы поспевать за ростом населения, сегодняшние многочисленные молодые поколения могут в будущем стать важнейшим источником пополнения рабочей силы и экономического роста.
Ученые создали математическую модель, которая показала вероятную гибель древнего спутника Венеры из-за гравитационных сил. Теоретическое исследование предлагает один из сценариев развития Солнечной системы, чтобы понять причины кардинальных различий в эволюции Земли и ее соседки.
Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.
Американские исследователи описали случай использования почки генетически модифицированной свиньи в качестве временного органа: она позволила пациенту обходиться без диализа на протяжении 271 дня, что считается рекордом в ксенотрансплантации. Эксперимент показал возможности современной трансплантологии, а также новый способ, позволяющий пережить долгие месяцы ожидания.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.
Европейская колонизация резко изменила жизнь коренных народов Австралии и поставила под угрозу их связь с традиционными землями. Археологи изучили наскальное искусство на севере континента и выяснили, что после начала контактов художники стали чаще изображать гигантских мифических существ, включая почти семиметрового змея.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Октября, 2013
Манящее будущее
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии