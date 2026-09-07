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Россия и Китай впервые провели совместные наблюдения за арктическими льдами

Китайский ледокол «Сюэлун-2» (Xuelong 2), выполняющий 16-ю китайскую арктическую экспедицию, сейчас следует по Северному Ледовитому океану. На его борту китайские ученые совместно с двумя российскими исследователями из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института проводят наблюдения за морскими льдами.

Китай и Россия впервые провели совместные наблюдения за арктическими льдами / © CMG

Это стало первым случаем полевого сотрудничества Китая и России в области мониторинга морского льда.

По словам руководителя группы по исследованию морских льдов на борту «Сюэлун-2» Линь Луна, перед входом в арктическую ледовую зону китайские и российские исследователи обсудили применяемые каждой стороной стандарты и методики наблюдений. Ученые выяснили, что основные районы их наблюдений во многом совпадают, а также обменялись мнениями по ряду имеющихся различий в подходах.

Сокращение площади арктического морского льда стало одним из наиболее заметных изменений в климатической системе Земли за последние почти 50 лет и рассматривается как один из важнейших индикаторов изменения климата.

Совместные наблюдения проводятся непосредственно с борта судна во время его движения. Исследователи вручную фиксируют концентрацию, тип, размеры и толщину морского льда, а также толщину снежного покрова на его поверхности.

По сравнению со спутниковым дистанционным зондированием судовые наблюдения обеспечивают более высокое пространственное разрешение, в меньшей степени зависят от облачности и тумана, охватывают весь маршрут следования судна и позволяют проводить более детальные измерения толщины льда. Поэтому получаемые данные могут существенно дополнять результаты спутникового мониторинга.

Линь Лун отметил, что специалисты обеих стран круглосуточно проводят подробные визуальные наблюдения за ледовой обстановкой вдоль маршрута судна, фиксируя нерегулярные изменения состояния и толщины морского льда. Кроме того, программа наблюдений была расширена: ученые регистрируют основные параметры атмосферы, характеристики, связанные с движением судна, а также присутствие крупных морских животных.

«По сравнению с предыдущими китайскими арктическими экспедициями эти совместные наблюдения имеют более практическую направленность», — сказал Линь Лун.

По его словам, работа не только позволяет лучше понять происходящие изменения арктического морского льда, но и учитывает возможности практического применения полученных данных — в частности, при проектировании судов и оценке их способности безопасно плавать в покрытых льдом водах.

Представители обеих сторон отметили, что совместные наблюдения позволили получить важные данные о состоянии морского льда в Арктике в летний период. Эти сведения помогут оценивать изменения ледового покрова и океана, а также глубже понимать процессы, связанные с изменением климата.

Сотрудничество также дало китайским и российским специалистам возможность обменяться знаниями, методиками и практическим опытом наблюдений за морскими льдами, создав основу для дальнейшего международного взаимодействия в этой области.