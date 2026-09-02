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У Boeing 737 MAX отказал двигатель во время рейса с 160 пассажирами

У самолета Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились россияне, во время полета отказал двигатель. Ему пришлось совершить экстренную посадку.

© Anna Zvereva, flickr.com

Самолет авиакомпании Corendon Airlines со 160 людьми на борту следовал из Уфы в Анталию. По данным телеграм-канала SHOT, находясь над воздушным пространством Турции, командир лайнера сообщил диспетчерам об отказе правого двигателя.

Экипаж принял решение изменить маршрут и совершить посадку в аэропорту турецкого города Кайсери. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как уточнил ГТРК «Башкортостан», пассажиры во время полета услышали грохот, затем самолет стал снижаться и пошел на посадку. Уже на земле людей около полутора часов не выпускали из салона.

В Анталью пассажиры все-таки долетели, но уже на резервном рейсе.