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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 сентября, 20:11
Рейтинг: +312
Посты: 1091

iPhone 18 Pro Max показали до официальной презентации

Apple запланировала презентацию своих смартфонов на 9 сентября. Однако в сети уже появились фотографии новых iPhone 18 Pro Max.

Сообщество
# Apple
# iphone
# смартфон
# телефоны
# технологии
iPhone 18 Pro Max показали до презентации / © Majin Bu, соцсеть X
iPhone 18 Pro Max показали до презентации / © Majin Bu, соцсеть X

Фотографиями двух новых iPhone поделился в соцсети X инсайдер Majin Bu. На снимках видны коробки от смартфонов темно-красного и голубого цветов. 

Инсайдер отметил, что получил телефоны за 10 дней до официальной презентации. При этом он отказался демонстрировать их до официального анонса.

Темно-вишневая и светло-голубая расцветки уже появлялись в прошлых утечках. По данным инсайдеров, Apple выпустит iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Вероятно, также в линейку войдут темно-серая и серебристая расцветки. 

Вероятные расцветки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max / © Sahil Karoul, соцсеть X
Вероятные расцветки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max / © Sahil Karoul, соцсеть X

По данным инсайдера Geeky Gadgets, флагманский iPhone 18 Pro Max получит процессор A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, камеру с механической переменной диафрагмой и аккумулятор с емкостью до 5567 миллиампер-часов. 

Сентябрьская презентация станет первым мероприятием Apple, в котором Джон Тернус примет участие в качестве генерального директора компании.

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# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
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