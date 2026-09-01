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iPhone 18 Pro Max показали до официальной презентации

Apple запланировала презентацию своих смартфонов на 9 сентября. Однако в сети уже появились фотографии новых iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max показали до презентации / © Majin Bu, соцсеть X

Фотографиями двух новых iPhone поделился в соцсети X инсайдер Majin Bu. На снимках видны коробки от смартфонов темно-красного и голубого цветов.

Инсайдер отметил, что получил телефоны за 10 дней до официальной презентации. При этом он отказался демонстрировать их до официального анонса.

Темно-вишневая и светло-голубая расцветки уже появлялись в прошлых утечках. По данным инсайдеров, Apple выпустит iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Вероятно, также в линейку войдут темно-серая и серебристая расцветки.

Вероятные расцветки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max / © Sahil Karoul, соцсеть X

По данным инсайдера Geeky Gadgets, флагманский iPhone 18 Pro Max получит процессор A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, камеру с механической переменной диафрагмой и аккумулятор с емкостью до 5567 миллиампер-часов.

Сентябрьская презентация станет первым мероприятием Apple, в котором Джон Тернус примет участие в качестве генерального директора компании.