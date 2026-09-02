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2 сентября, 07:06
Редакция Naked Science
95

Сильный Эль-Ниньо сократил количество муссонных осадков на десятки процентов

❋ 4.7

Летом 2026 года с экстраординарными погодными явлениями столкнулись жители разных частей планеты. Так, в индийском штате Керала значительно сократилось количество мусонных осадков.

Климат
# Индия
# климат
# муссоны
# Эль-Ниньо
Васаи, Индия, 7 июля 2026 года / © Francis Mascarenhas, Reuters

Сезон муссонов в Керале начинается в июне. В это время сильные ветры приносят с океана на сушу сильные дожди. Однако лето 2026-го выдалось для штата необычно сухим. За три месяца выпало осадков на 21 процент ниже нормы. Обычно к 30 августу в среднем выпадает 1735,2 миллиметра осадков, а в этом году показатель составил 1365,4 миллиметра.

Наиболее сильный дефицит дождей наблюдался в округе Ваянад — на 51 процент меньше нормы. В Идукки осадков выпало меньше на 45 процентов, в Колламе — на 30 процентов, в Триссуре — на 27 процентов, в Палаккаде — на 26 процентов. Хотя в среднем в Керале осадков было меньше нормы, в конце июля — начале августа штат пережил экстремально сильные ливни, которые привели к масштабным наводнениям.

По данным Центрального метеорологического управления, дефицит дождей в штате сохранится и в сентябре. Метеорологи пояснили, что на количество осадков там влияет Эль-Ниньо.

Сезон муссонов очень важен для Индии. За этот период в стране выпадает около 70 процентов всех осадков за год. Дожди пополняют водохранилища, реки и грунтовые воды. Вода необходима для сельского хозяйства — главного источника существования примерно половины населения страны. Если в сентябре дождей будет недостаточно, это может повлиять на созревание важных сельскохозяйственных культур, в том числе хлопка, сои и кукурузы.

С засушливой погодой столкнулись и некоторые регионы Китая. На северо-западе Синьцзяна жара и скудные осадки повлияли на урожай хлопка.

Страдают от засухи и страны в Карибском регионе, в том числе Пуэрто-Рико и Ямайка. Там уже вводят ограничения на использование воды. Проблема засухи и продолжительной жары затронула и Европу. Крупные реки, в том числе Рейн и Дунай, в августе достигли рекордно низких уровней.

Тем временем в тропической части Тихого океана продолжает развиваться сильный Эль-Ниньо. Само по себе Эль-Ниньо — естественное явление, которое происходит раз в несколько лет. Однако ученые ожидают, что это событие может стать сильнейшим за всю историю наблюдений.

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Климат
# Индия
# климат
# муссоны
# Эль-Ниньо
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С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
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