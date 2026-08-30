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Почему не стоит убивать пауков в доме
Заметив дома паука, многие спешат поскорее его прихлопнуть и уничтожить паутину. Однако специалисты рекомендуют воздержаться от этого, ведь домовые пауки (Tegenaria domestica) безопасны и даже могут принести пользу.
Пауки — представители членистоногих. Подавляющее большинство пауков — хищники, да еще и ядовитые. При встрече с людьми они не нападают первыми и стремятся спрятаться. Однако, обороняясь, паук все-таки может атаковать.
В центральной полосе России в домах можно встретить домовых пауков. Даже если они укусят, большого вреда это не принесет.
Домовые пауки не только безопасны, но и полезны. Охотятся они на мелких насекомых, обитающих в квартирах, в том числе мух, комаров и моль. Фактически, пауки оплачивают аренду угла дома, уничтожая домашних вредителей.
Выкидывая паука на улицу, люди порой ставят его жизнь под угрозу. В холодное время года выжить вне отапливаемых помещений взрослым особям будет сложно. Что же делать с пауком в случае арахнофобии? В этом случае его можно аккуратно накрыть банкой и перенести в кладовую или хотя бы в подъезд.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Большинство месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе расположены в зоне вечной мерзлоты. Состояние многолетнемерзлого грунта напрямую влияет на устойчивость дорог, зданий, производственных и жилых объектов. Чтобы усилить контроль за состоянием инфраструктуры месторождения, «Газпром нефть» начала использовать новую систему лазерного аэромониторинга. Технология позволяет существенно повысить экологическую безопасность и усилить надежность добычи в Арктике.
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Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
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После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
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