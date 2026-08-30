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Почему не стоит убивать пауков в доме

Заметив дома паука, многие спешат поскорее его прихлопнуть и уничтожить паутину. Однако специалисты рекомендуют воздержаться от этого, ведь домовые пауки (Tegenaria domestica) безопасны и даже могут принести пользу.

Tegenaria domestica / © Chb, Wikipedia

Пауки — представители членистоногих. Подавляющее большинство пауков — хищники, да еще и ядовитые. При встрече с людьми они не нападают первыми и стремятся спрятаться. Однако, обороняясь, паук все-таки может атаковать.

В центральной полосе России в домах можно встретить домовых пауков. Даже если они укусят, большого вреда это не принесет.

Домовые пауки не только безопасны, но и полезны. Охотятся они на мелких насекомых, обитающих в квартирах, в том числе мух, комаров и моль. Фактически, пауки оплачивают аренду угла дома, уничтожая домашних вредителей.

Выкидывая паука на улицу, люди порой ставят его жизнь под угрозу. В холодное время года выжить вне отапливаемых помещений взрослым особям будет сложно. Что же делать с пауком в случае арахнофобии? В этом случае его можно аккуратно накрыть банкой и перенести в кладовую или хотя бы в подъезд.