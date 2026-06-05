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ООН призвала мир готовиться к экстремальной погоде из-за Эль-Ниньо
Метеорологическое агентство ООН прогнозирует, что климатическое явление Эль-Ниньо может привести к глобальному повышению температуры и экстремальным погодным аномалиям в ближайшие месяцы.
Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностных вод центральной и восточной части Тихого океана. Это явление обычно длится от девяти до двенадцати месяцев.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пояснила, что развитию Эль-Ниньо способствуют теплые океанические воды. В организации ожидают, что в большинстве регионов мира с июня по август температуры поднимутся выше среднего.
Эксперты пока не могут сказать точно, насколько сильным будет явление. Климатические модели расходятся в оценке Эль-Ниньо. Однако специалисты все равно призывают готовиться к возможным экстремальным событиям.
«Нам нужно подготовиться к потенциально сильному Эль-Ниньо, которое усилит засухи и сильные осадки, а также повысит риск волн жары как на суше, так и в океане», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.
Эль-Ниньо потенциально может привести к повышению температур по всему миру. Количество осадков может увеличиться в южных частях Южной Америки и США, в некоторых регионах Африканского Рога и Центральной Азии. В Австралии, Центральной Америке, Индонезии и частях Южной Азии явление может привести к засухе. В центральной и восточной части Тихого океана Эль-Ниньо может способствовать формированию ураганов.
Сауло также напомнила и о других рисках, связанных с экстремальной жарой. Она опасается, что это приведет к распространению заболеваний, переносимых комарами и клещами. Также люди могут столкнуться с сокращением запасов продовольствия и воды.
Некоторые национальные метеорологические службы прогнозируют, что это Эль-Ниньо станет самым сильным за последнее десятилетие. ВМО в своих оценках более осторожна. Однако в организации обратили внимание на необычно теплые подповерхностные условия в тропической части Тихого океана. Там температура превысила среднюю более чем на 6 °C. Это создает резерв тепла, который усиливает потепление поверхности.
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6 Февраля, 2014
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