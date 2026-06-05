  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 июня, 13:41
Рейтинг: +227
Посты: 818

ООН призвала мир готовиться к экстремальной погоде из-за Эль-Ниньо

Метеорологическое агентство ООН прогнозирует, что климатическое явление Эль-Ниньо может привести к глобальному повышению температуры и экстремальным погодным аномалиям в ближайшие месяцы.

Сообщество
# жара
# климат
# Эль-Ниньо
Оранжевым на карте отмечены регионы, где повышается вероятность засухи. Голубым — регионы, где возможен риск наводнений / © WMO
Оранжевым на карте отмечены регионы, где повышается вероятность засухи. Голубым — регионы, где возможен риск наводнений / © WMO

Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностных вод центральной и восточной части Тихого океана. Это явление обычно длится от девяти до двенадцати месяцев.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пояснила, что развитию Эль-Ниньо способствуют теплые океанические воды. В организации ожидают, что в большинстве регионов мира с июня по август температуры поднимутся выше среднего. 

Эксперты пока не могут сказать точно, насколько сильным будет явление. Климатические модели расходятся в оценке Эль-Ниньо. Однако специалисты все равно призывают готовиться к возможным экстремальным событиям.

«Нам нужно подготовиться к потенциально сильному Эль-Ниньо, которое усилит засухи и сильные осадки, а также повысит риск волн жары как на суше, так и в океане», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Эль-Ниньо потенциально может привести к повышению температур по всему миру. Количество осадков может увеличиться в южных частях Южной Америки и США, в некоторых регионах Африканского Рога и Центральной Азии. В Австралии, Центральной Америке, Индонезии и частях Южной Азии явление может привести к засухе. В центральной и восточной части Тихого океана Эль-Ниньо может способствовать формированию ураганов.

Сауло также напомнила и о других рисках, связанных с экстремальной жарой. Она опасается, что это приведет к распространению заболеваний, переносимых комарами и клещами. Также люди могут столкнуться с сокращением запасов продовольствия и воды.

Некоторые национальные метеорологические службы прогнозируют, что это Эль-Ниньо станет самым сильным за последнее десятилетие. ВМО в своих оценках более осторожна. Однако в организации обратили внимание на необычно теплые подповерхностные условия в тропической части Тихого океана. Там температура превысила среднюю более чем на 6 °C. Это создает резерв тепла, который усиливает потепление поверхности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Июн
1700
Необычные симбиозы в живой природе
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Где рождается авиация: Сергей Алексеевич Чаплыгин и ЦАГИ
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Что скрывают художники: психология в искусстве
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Сон за пределами Земли: что снится космонавтам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Дизайн еды будущего
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Факты и ИИллюзии: можно ли доверять нейросетям в вопросах медицины
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 июня, 15:39
Марк Чернов

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Международная группа ученых впервые определила природу необычных космических вспышек, которые оставались загадкой для науки на протяжении нескольких лет.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические сигналы
# Млечный путь
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
4 июня, 10:04
Максим Абдулаев

Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.

Биология
# поведение животных
# половое воздержание
# половое поведение
# попугаи
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Удаленная работа ухудшила психологическое состояние

    5 июня, 12:01

  2. Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

    5 июня, 11:32

  3. Компьютерный алгоритм определил запасы углерода в лесах Сахалина

    5 июня, 11:29

  4. Ученые рассказали, как рождение ребенка меняет отношения в паре 

    5 июня, 11:00
Выбор редакции

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

5 июня, 11:32

Последние комментарии

Виктор Иващенко
19 минут назад
Туннель автомобильный. Для поездов другой уклон пути. В Крым подьездные пути к тоннелю очень длинные.

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

densto
28 минут назад
А кефир и йогурт мы не пьём по-вашему?

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

David Kichikov
1 час назад
Вячеслав, язык может существовать без письменности и алфавита, кириллица это же тоже заимствование из болгарского алфавита.

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Николай Цыгикало
1 час назад
А в чем случайность открытия? Аспирант "вместе с коллегами детально изучил один из таких космических маяков под названием ASKAP". Детальное изучение

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Игорь Валиев
1 час назад
А как со старым анекдотом: дама слышат шум за окном и спрашивает что за шум? Демонстрация. А что хотят. Чтобы богатых не было. А, я думала, чтобы

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Pavel Belov
2 часа назад
Хорошо, что в этот раз не поленились и сделали полную выборку из всх одиннадцати стран, которые существуют.

Кто реже всех выезжает за границу? Рейтинг стран по числу граждан, никогда не покидавших родину

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, и, как говорится, вишенка на торте: "Инициатор строительства первого частного космодрома России в Приморье и основатель компании Space Energy

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Elusive Joe
2 часа назад
Даже там могут туннель построить, а мы почему то решили через Керченский пролив мост тянуть. Хотя многие эксперты выступали за туннель, и такие

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

Я Всё
3 часа назад
Том, чушь не несите. Я там регулярно бываю, хотя не чаще, чем вы врете в комментариях.

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Юрий Багов
3 часа назад
Как тебе такое, Илон Маск)

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, любопытства ради почитал, что они пишут про космодром у себя на сайте. Болтология. "Расположение в Приморском крае даёт значимые

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Том
3 часа назад
Razefonn, что урина что параша не лучше того же Китая или США

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Aleskender Terekemeli
3 часа назад
Иван, в русском языке огромное количество тюркских слов и деньги-не исключение. Сюда же можно кирпич штаны, казна, тюрьма, башка, стакан, и ещё очень

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Aleskender Terekemeli
3 часа назад
Rus, русских тоже как национальности никогда не было до того(было много славянских племён и финноугорскских племён со своими названиями), как все

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Aleskender Terekemeli
3 часа назад
Вячеслав, ну так русских тоже не было 300 лет назад. А слово деньги действительно заимствованные из тюркских языков и это факт

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Кино Киноев
3 часа назад
Борис, я бы тоже хотел не верить в Луну, но фотки с неё где стоят американские вещи - вещь упрямая...

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, разработки всегда хорошо. Но ракеты по сути нет, только проект. Строить на этой стадии космодром как-то чересчур. Ведь непонятно, удастся ли им

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Андрей Степанов
3 часа назад
EG, задержки.

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

EG
3 часа назад
Иван, уже давно не. Пялиться в дисплей можно в любой точке мира, смотреть сверху в бинокль не надо :)

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно