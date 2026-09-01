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Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

Илон Маск посвятил часть прошлых выходных описанию плана, который, по его словам, позволит сохранить Землю пригодной для жизни примерно на миллиард лет. И начать его реализацию предлагается со спутников, способных самостоятельно принимать решения.

Художественное изображение «разумных спутников» в космосе / © SpaceX

В своем посте в соцсети X Маск заявил, что одного перехода от ископаемого топлива к солнечной и ветровой энергетике будет недостаточно, чтобы защитить человечество от чрезвычайно мощных событий, способных привести к массовому вымиранию. По его словам, подобные катастрофы происходят примерно раз в 100 миллионов лет.

В качестве решения Маск предложил так называемые «разумные спутники» — аппараты на солнечной энергии, управляемые искусственным интеллектом. Их предполагается разместить в фиксированной точке между Землей и Солнцем, доставляя на орбиту с Луны при помощи гигантской электромагнитной катапульты вместо обычных ракет.

Бортовой ИИ должен будет непрерывно вносить небольшие корректировки в положение спутников, не дожидаясь команд с Земли. Маск считает, что таким образом система сможет регулировать количество солнечного излучения, достигающего нашей планеты.

Электромагнитная катапульта должна решить другую проблему — доставку необходимого сырья с Луны. По замыслу Маска, на поверхности Луны можно построить электромагнитную разгонную трассу, которая будет выбрасывать грузы непосредственно в космос. Благодаря значительно меньшей силе тяжести и отсутствию атмосферы запускать материалы с Луны гораздо проще, чем с Земли.

Маск также поделился оценкой, сгенерированной нейросетью Grok. Согласно этому прогнозу, при неблагоприятном сценарии повышения уровня моря примерно 5% территории Флориды — около 1,68 миллиона акров — к 2070 году может регулярно подвергаться затоплениям. На этом основании предприниматель заявил, что у человечества остается около 50 лет, чтобы принять меры, прежде чем условия жизни в прибрежных районах существенно изменятся.

Это не первый раз, когда Маск выдвигает подобную идею. В ноябре 2025 года он уже описывал концепт группировки спутников на солнечной энергии с искусственным интеллектом, которые могли бы выполнять крошечные корректировки и тем самым тонко регулировать количество солнечного света, достигающего Земли, чтобы управлять температурой планеты.