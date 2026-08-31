Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Сокровища эпохи викингов: в Дании обнаружили крупнейший серебряный клад
Житель Северной Ютландии, копавший землю в саду для обустройства новой террасы, случайно обнаружил крупнейший из когда-либо найденных в Дании кладов серебра эпохи викингов. На данный момент археологи извлекли более 18,5 килограмма серебра.
Нашедший клад мужчина, пожелавший сохранить анонимность, расчищал участок своего сада в Ребиле от камней и гравия, когда наткнулся на серебряный предмет.
Найденный клад примерно втрое превосходит по весу крупнейший из обнаруженных в Дании ранее — Тершлевский клад массой 6,5 килограмма. В его состав входят серебряные слитки, браслеты, 47 целых монет и фрагментов монет, небольшой молот Тора и различные серебряные предметы.
Около 320 предметов общим весом 6,4 килограмма находились внутри глиняного сосуда, в котором клад был первоначально спрятан. Остальные находки археологи обнаружили в окружающем сосуд грунте.
Руководитель отдела культурного наследия и археолог Музеев Северной Ютландии Торбен Сарау назвал находку «уникальной и поразительной».
Среди находок есть, в частности, арабские и английские монеты. Они свидетельствуют о том, насколько тесно Дания была связана с обширными территориями Европы и регионами, расположенными далеко на востоке, в эпоху викингов.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Обычно место соединения двух деталей, даже из одного материала — слабая точка изделия. Но правильно сваренные друг с другом куски полиэтилена это правило нарушали, хотя ученые и не понимали почему.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Сентября, 2018
«Чужой: завет». Вне науки и логики
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
2 Октября, 2014
Взрослый ребенок алкоголика
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
28 Июня, 2017
Непрошеные космонавты
12 Июля, 2014
10 самых необычных аэропортов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии