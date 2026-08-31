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Александр Речкин
Александр Речкин
31 августа, 14:10
Рейтинг: +535
Посты: 1251

Сокровища эпохи викингов: в Дании обнаружили крупнейший серебряный клад

Житель Северной Ютландии, копавший землю в саду для обустройства новой террасы, случайно обнаружил крупнейший из когда-либо найденных в Дании кладов серебра эпохи викингов. На данный момент археологи извлекли более 18,5 килограмма серебра.

Сообщество
# археология
# викинги
# Дания
# история
# серебро
# сокровища
В Дании нашли крупнейший серебряный клад эпохи викингов / © Politiken / X
В Дании нашли крупнейший серебряный клад эпохи викингов / © Politiken / X

Нашедший клад мужчина, пожелавший сохранить анонимность, расчищал участок своего сада в Ребиле от камней и гравия, когда наткнулся на серебряный предмет.

Найденный клад примерно втрое превосходит по весу крупнейший из обнаруженных в Дании ранее — Тершлевский клад массой 6,5 килограмма. В его состав входят серебряные слитки, браслеты, 47 целых монет и фрагментов монет, небольшой молот Тора и различные серебряные предметы.

Около 320 предметов общим весом 6,4 килограмма находились внутри глиняного сосуда, в котором клад был первоначально спрятан. Остальные находки археологи обнаружили в окружающем сосуд грунте.

Руководитель отдела культурного наследия и археолог Музеев Северной Ютландии Торбен Сарау назвал находку «уникальной и поразительной».

Среди находок есть, в частности, арабские и английские монеты. Они свидетельствуют о том, насколько тесно Дания была связана с обширными территориями Европы и регионами, расположенными далеко на востоке, в эпоху викингов.

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# европейцы
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