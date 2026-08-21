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Неочевидная эстетика дикой природы: объявлены победители конкурса научной фотографии от BMC Ecology and Evolution

Ежегодный фотоконкурс BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology 2026 дает ученым, работающим непосредственно в полевых условиях, возможность показать, насколько тесно могут переплетаться наука и искусство. Участники представляют свои исследования через впечатляющие фотографии, позволяющие по-новому взглянуть на окружающий мир.

Первое место в номинации «Взаимоотношения в природе» занял Виктор Уэртас из Университета Джеймса Кука в Австралии. На его снимке два самца гигантской австралийской каракатицы (Ascarosepion apama) соперничают за внимание самки / © Victor Huertas Martin

«Ежегодный конкурс демонстрирует красоту и многообразие жизни на Земле, одновременно отдавая дань уважения исследователям и их работе по изучению и сохранению природы», — отметило издательство Springer Nature.

Второе место в номинации «Взаимоотношения в природе» досталось Альвину Харденболу из Института природных ресурсов Финляндии. Он запечатлел, как крикливые филемоны (Philemon corniculatus) атакуют и прогоняют бурого ястреба (Tachyspiza fasciata) / © Alwin Hardenbol

В этом году жюри выбрало обладателя главного приза и серебряного призера. Кроме того, были определены победители и призеры в трех тематических номинациях, а еще три работы получили специальное упоминание.

Снимок победителя конкурса / © Sritam Kumar Sethy

Победителем конкурса стал Сритам Кумар Сетхи с фотографией «Окно в мир водно-болотных угодий». На снимке изображена стрекоза Ceriagrion cerinorubellum, выглядывающая через отверстие в листе. Сетхи сделал этот снимок в пресноводном водно-болотном угодье индийского штата Одиша, где изучал экосистемы таких территорий.

Стрекозы относятся к видам-индикаторам состояния окружающей среды: они зависят как от водных, так и от наземных местообитаний и особенно чувствительны к загрязнению, утрате среды обитания и последствиям изменения климата.

«Трудно не улыбнуться, глядя на этот яркий, великолепно скомпонованный снимок, где стрекоза словно демонстрирует удивительное чувство собственного достоинства и присутствия», — заметил член старшего редакционного совета BMC Ecology and Evolution Дэвид Ферье.

Серебряный призер конкурса / © Ryan Wagner

Серебряный призер конкурса — Райан Вагнер из Университета штата Вашингтон. Его фотография «Пространство для лягушек» показывает двух студентов, работающих ночью неподалеку от Портленда, штат Орегон.

Исследователи прикрепляют к северной красноногой лягушке (Rana aurora) радиопередатчик, чтобы выяснить, как эти земноводные перемещаются и используют окружающую среду. Полученные данные должны помочь ученым найти способы сделать места обитания более безопасными для видов, находящихся под угрозой.

Помимо главных призов, жюри определило победителей и призеров в трех номинациях: «Взаимоотношения в природе», «Наука в действии» и «Защищая нашу планету».

Победитель в номинации «Наука в действии» / © Liam Brennan

Победителем в номинации «Наука в действии» стал Лиам Бреннан с фотографией «Исследование приливной зоны». Студент Университета Нью-Брансуика на востоке Канады запечатлел своих коллег, которые под светом луны изучают местные популяции рыб.

Второе место в номинации «Наука в действии» / © Brandon Güell

Второе место в номинации «Наука в действии» занял Брэндон Гуэль из Международного университета Флориды (США). Его фотография показывает исследователей, которые наблюдают за водными организмами в национальном парке Эверглейдс.

Первое место в номинации «Защищая нашу планету» / © Allen Tian

Первое место в номинации «Защищая нашу планету» получил Аллен Тянь с работой «Мост между прошлым и настоящим». Снятая с дрона фотография показывает последствия экологических нарушений, вызванных строительством плотины в прошлом.

Тянь сделал снимок во время работы своей команды по изучению биоразнообразия. Исследователи анализировали водный путь с помощью методов экологической ДНК и обследований с использованием дронов. Беспилотники позволили проводить наблюдения, не тревожа обитающих здесь животных.

Второе место в номинации «Защищая нашу планету» / © Abhijeet Bayani

Второе место в номинации «Защищая нашу планету» занял Абхиджит Баяни из колледжа MES Abasaheb Garware в Индии. На его фотографии местный житель помогает детенышу оливковой черепахи (Lepidochelys olivacea) добраться до моря.

Снимок рассказывает о природоохранной работе местных сообществ на западном побережье Индии, которые помогают защищать места размножения морских черепах.

Жюри также выделило три работы, которые, по мнению судей, заслуживают отдельного внимания.

Высокая оценка жюри: «Ламантины» / © Brandon Güell

Высокая оценка жюри: «В царство медведя» / © Vineet Kumar

Высокая оценка жюри: «Идти по верному следу» / © Luke Jeffrey

Таким образом, конкурс BMC в очередной раз показал, что научная фотография может быть не просто способом документировать результаты исследований. Иногда один тщательно пойманный кадр способен рассказать о сложных экологических процессах, поведении животных и работе ученых гораздо выразительнее, чем страницы научного текста.