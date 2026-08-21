Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Неочевидная эстетика дикой природы: объявлены победители конкурса научной фотографии от BMC Ecology and Evolution
Ежегодный фотоконкурс BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology 2026 дает ученым, работающим непосредственно в полевых условиях, возможность показать, насколько тесно могут переплетаться наука и искусство. Участники представляют свои исследования через впечатляющие фотографии, позволяющие по-новому взглянуть на окружающий мир.
«Ежегодный конкурс демонстрирует красоту и многообразие жизни на Земле, одновременно отдавая дань уважения исследователям и их работе по изучению и сохранению природы», — отметило издательство Springer Nature.
В этом году жюри выбрало обладателя главного приза и серебряного призера. Кроме того, были определены победители и призеры в трех тематических номинациях, а еще три работы получили специальное упоминание.
Победителем конкурса стал Сритам Кумар Сетхи с фотографией «Окно в мир водно-болотных угодий». На снимке изображена стрекоза Ceriagrion cerinorubellum, выглядывающая через отверстие в листе. Сетхи сделал этот снимок в пресноводном водно-болотном угодье индийского штата Одиша, где изучал экосистемы таких территорий.
Стрекозы относятся к видам-индикаторам состояния окружающей среды: они зависят как от водных, так и от наземных местообитаний и особенно чувствительны к загрязнению, утрате среды обитания и последствиям изменения климата.
«Трудно не улыбнуться, глядя на этот яркий, великолепно скомпонованный снимок, где стрекоза словно демонстрирует удивительное чувство собственного достоинства и присутствия», — заметил член старшего редакционного совета BMC Ecology and Evolution Дэвид Ферье.
Серебряный призер конкурса — Райан Вагнер из Университета штата Вашингтон. Его фотография «Пространство для лягушек» показывает двух студентов, работающих ночью неподалеку от Портленда, штат Орегон.
Исследователи прикрепляют к северной красноногой лягушке (Rana aurora) радиопередатчик, чтобы выяснить, как эти земноводные перемещаются и используют окружающую среду. Полученные данные должны помочь ученым найти способы сделать места обитания более безопасными для видов, находящихся под угрозой.
Помимо главных призов, жюри определило победителей и призеров в трех номинациях: «Взаимоотношения в природе», «Наука в действии» и «Защищая нашу планету».
Победителем в номинации «Наука в действии» стал Лиам Бреннан с фотографией «Исследование приливной зоны». Студент Университета Нью-Брансуика на востоке Канады запечатлел своих коллег, которые под светом луны изучают местные популяции рыб.
Второе место в номинации «Наука в действии» занял Брэндон Гуэль из Международного университета Флориды (США). Его фотография показывает исследователей, которые наблюдают за водными организмами в национальном парке Эверглейдс.
Первое место в номинации «Защищая нашу планету» получил Аллен Тянь с работой «Мост между прошлым и настоящим». Снятая с дрона фотография показывает последствия экологических нарушений, вызванных строительством плотины в прошлом.
Тянь сделал снимок во время работы своей команды по изучению биоразнообразия. Исследователи анализировали водный путь с помощью методов экологической ДНК и обследований с использованием дронов. Беспилотники позволили проводить наблюдения, не тревожа обитающих здесь животных.
Второе место в номинации «Защищая нашу планету» занял Абхиджит Баяни из колледжа MES Abasaheb Garware в Индии. На его фотографии местный житель помогает детенышу оливковой черепахи (Lepidochelys olivacea) добраться до моря.
Снимок рассказывает о природоохранной работе местных сообществ на западном побережье Индии, которые помогают защищать места размножения морских черепах.
Жюри также выделило три работы, которые, по мнению судей, заслуживают отдельного внимания.
Таким образом, конкурс BMC в очередной раз показал, что научная фотография может быть не просто способом документировать результаты исследований. Иногда один тщательно пойманный кадр способен рассказать о сложных экологических процессах, поведении животных и работе ученых гораздо выразительнее, чем страницы научного текста.
Множество переломов костей у средневекового скелета, захороненного в замке Стерлинг, позволили предположить, что мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда, выпущенного из осадного орудия. Не исключено, что это был гигантский требушет «Боевой Волк», построенный по приказу короля Англии Эдуарда I.
С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.
Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
31 Октября, 2015
Самые жуткие случаи массовых суицидов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии