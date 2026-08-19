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В сеть слили геймплей альфа-версии GTA 6
В сети появились два видеоролика, предположительно показывающие геймплей игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Также в открытом доступе оказалась предполагаемая карта Леониды — вымышленного штата, где происходит действие игры.
Ответственность за утечку взяла на себя группировка CYBERLEEK. Подлинность материалов пока не подтвердили, но пользователи предположили, что ролики могли записать на одной из тестовых сборок.
В первом ролике Джейсон играет в баскетбол. При этом в ролике объясняется, как устроена мини-игра. Игрок ждет, пока кольца не совпадут, а потом делает бросок. При этом показатель Focus увеличивается на два процента в случае успешного попадания. Затем Джейсон продолжает играть в баскетбол, а потом мяч падает в воду.
В другом ролике Джейсон ведет автомобиль и сталкивается с фургоном службы доставки. Между водителем и Джейсоном начинается драка. Джейсон убивает противника, а потом скрывается от полиции. Непосредственно во время схватки у него появилась шкала выносливости. Во время погони на экране также появилась стрелка, показывающая, в каком направлении находится полиция.
Также хакеры слили карту игрового мира. Вымышленный штат Леонида разделен на пять округов. На карте видны дороги, аэропорты и пригороды.
Разработчики из Rockstar Games подлинность утечки не подтвердили, но начали активно удалять видео с геймплеем из интернета. Официальная демонстрация игрового процесса пройдет на Netflix 27 августа. Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года.
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