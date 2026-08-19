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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 августа, 11:18
Рейтинг: +298
Посты: 1044

В сеть слили геймплей альфа-версии GTA 6

В сети появились два видеоролика, предположительно показывающие геймплей игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Также в открытом доступе оказалась предполагаемая карта Леониды — вымышленного штата, где происходит действие игры.

Сообщество
# видео
# Видеоигры
# геймеры
# игра
# игры
# хакер
Официальный промо-арт игры Grand Theft Auto VI / © Rockstar Games
Официальный промо-арт игры Grand Theft Auto VI / © Rockstar Games

Ответственность за утечку взяла на себя группировка CYBERLEEK. Подлинность материалов пока не подтвердили, но пользователи предположили, что ролики могли записать на одной из тестовых сборок. 

В первом ролике Джейсон играет в баскетбол. При этом в ролике объясняется, как устроена мини-игра. Игрок ждет, пока кольца не совпадут, а потом делает бросок. При этом показатель Focus увеличивается на два процента в случае успешного попадания. Затем Джейсон продолжает играть в баскетбол, а потом мяч падает в воду.

Слитое видео геймплея GTA 6 / © Rockstar Games

В другом ролике Джейсон ведет автомобиль и сталкивается с фургоном службы доставки. Между водителем и Джейсоном начинается драка. Джейсон убивает противника, а потом скрывается от полиции. Непосредственно во время схватки у него появилась шкала выносливости. Во время погони на экране также появилась стрелка, показывающая, в каком направлении находится полиция. 

Слитое видео геймплея GTA 6 / © Rockstar Games

Также хакеры слили карту игрового мира. Вымышленный штат Леонида разделен на пять округов. На карте видны дороги, аэропорты и пригороды.

Предполагаемая карта Леониды / © GTA 6, Rockstar Games
Предполагаемая карта Леониды / © GTA 6, Rockstar Games

Разработчики из Rockstar Games подлинность утечки не подтвердили, но начали активно удалять видео с геймплеем из интернета. Официальная демонстрация игрового процесса пройдет на Netflix 27 августа. Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года.

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