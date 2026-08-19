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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 августа, 08:42
Рейтинг: +1246
Посты: 2817

SpaceX успешно доставила Starship к острову Рождества

Испытательный полет Starship, проведенный SpaceX в конце июля, завершился еще 24 дня назад, однако на этом его миссия не закончилась.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
# технологии
SpaceX буксирует Starship / © SpaceX
SpaceX буксирует Starship / © SpaceX

Космический корабль целым приводнился в Индийском океане, преодолев половину земного шара после старта с космодрома SpaceX в Южном Техасе. Инженеры рассчитывали, что после приводнения Starship опрокинется и разрушится в огне — именно так завершались предыдущие испытательные полеты корабля.

Многочисленные бортовые датчики и камеры, а также буи и беспилотники, размещенные в районе приводнения, позволяли SpaceX собирать важные данные о работе теплозащитного экрана после каждого испытания. Поэтому специалисты относились к последующему разрушению корабля как к приемлемому результату. Но на этот раз Starship опрокинулся и при этом остался практически целым, чем удивил, пожалуй, всех.

За 13 испытательных полетов Starship и его первой ступени Super Heavy инженеры накопили огромный объем данных. Однако ничто не заменит возможность непосредственно осмотреть космический аппарат после возвращения из космоса. SpaceX регулярно возвращает и повторно использует первые ступени Falcon 9, причем их эксплуатационная надежность близка к безупречной. Немногочисленные отказы Falcon 9 в основном были связаны с одноразовыми верхними ступенями.

Поэтому возможность вернуть Starship целым стала настоящим подарком для специалистов. Спасательное судно отбуксировало космический корабль — двигателями вперед — на несколько сотен километров через Индийский океан к острову Рождества, австралийской территории. SpaceX сообщила, что Starship достиг района у побережья острова.

SpaceX пока не раскрывает, каким именно образом планирует доставить Starship на «Звездную базу» — основной испытательный и стартовый комплекс компании в Южном Техасе, расположенный более чем в 16 тысячах километров от острова Рождества. Очевидно лишь, что перевозить корабль придется морем. Starship имеет длину более 52 метров и диаметр около девяти метров, поэтому целиком поместить его в самолет невозможно.

В будущем компания намерена возвращать Starship непосредственно на стартовую площадку. Для этого предполагается использовать механические манипуляторы, установленные на стартовой башне: они будут захватывать корабль на заключительном этапе снижения. Такой подход позволит SpaceX значительно ускорить повторное использование аппаратов.

Однако этот конкретный Starship повторно запускать не будут. Приводнение подвергло двигатели, корпус из нержавеющей стали и чувствительную электронику разрушительному воздействию соленой воды. Кроме того, корабль получил повреждения после опрокидывания уже на поверхности океана.

Успешная доставка Starship к острову Рождества оказалась, пожалуй, столь же неожиданной, как и то, что корабль вообще пережил приводнение. Еще на прошлой неделе Илон Маск заявлял, что перспективы его возвращения на сушу «выглядят не очень хорошо». По его словам, находившаяся в Индийском океане команда смогла получить подробные фотографии теплозащитного экрана и двигателей, которые будут использованы при последующей модернизации.

Чтобы удержать Starship на плаву в неспокойном море, спасательная команда закрепила вокруг корпуса наполненные воздухом защитные кранцы Yokohama.

Теплозащитный экран Starship состоит примерно из 18 000 керамических плиток и играет ключевую роль в реализации главной идеи SpaceX — создать полностью многоразовый космический корабль, способный быстро возвращаться в эксплуатацию. Похожая керамическая защита использовалась на американских космических челноках Space Shuttle. Однако после каждого полета отдельные плитки приходилось заменять, а сам теплозащитный экран подвергался длительному восстановлению и тщательным проверкам.

SpaceX хочет отказаться не только от замены плиток, но со временем даже от необходимости детально обследовать теплозащиту после каждого полета. Компания рассчитывает, что в перспективе ее флот Starship сможет совершать по несколько запусков в сутки. Однако другие специалисты космической отрасли не столь оптимистичны. Действительно, после июльского полета теплозащитный экран Starship выглядел значительно лучше, чем после предыдущих входов в атмосферу. Плитки явно обеспечивают достаточную защиту, чтобы безопасно вернуть корабль на Землю.

Но главный вопрос остается открытым: выдержит ли такая теплозащита ту интенсивность полетов, которую SpaceX закладывает в свои планы по созданию и снабжению баз на Луне и Марсе, а также масштабных орбитальных группировок центров обработки данных?

Возвращенный на Землю теплозащитный экран Starship может помочь найти ответ. Теперь инженеры получат возможность изучить снятые с корабля плитки в лаборатории, а в дальнейшем — испытать их непосредственно во время новых полетов Starship.

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