Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск оценил шансы на спасение Starship из океана

Гигантская ракета SpaceX 25 июля выполнила свой 13-й испытательный полет, стартовав с принадлежащей компании площадки «Звездной базы» в Южном Техасе. В целом полет прошел довольно успешно — особенно для верхней ступени Starship, получившей название Ship. Аппарат длиной 52 метра приводнился в соответствии с планом в Индийском океане у западного побережья Австралии.

SpaceX буксирует Ship к берегу Западной Австралии / © SpaceX

Впервые произошло нечто неожиданное: Ship пережил приводнение и сохранил целостность даже после того, как опрокинулся и несколько раз ударился о волны. Аппарат до сих пор остается практически невредимым, а SpaceX буксирует его к берегу Западной Австралии, чтобы специалисты могли подробно осмотреть машину. Однако, как заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск, амбициозная операция по возвращению Ship, скорее всего, завершится неудачей.

«К сожалению, сейчас ситуация с возвращением Ship выглядит не очень хорошо. Тем не менее нам удалось получить фотографии крупным планом критически важных участков теплозащитного экрана и двигателей, которые помогут при дальнейших модернизациях», — написал Маск в социальной сети X.

Так он отреагировал на публикацию SpaceX, в которой компания сообщила о ходе спасательной операции, сопроводив обновление фотографиями.

По данным SpaceX, спасательная команда «преодолевает сложные условия и все более неспокойное море, пытаясь доставить 52-метровый космический аппарат в порт».