Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск оценил шансы на спасение Starship из океана
Гигантская ракета SpaceX 25 июля выполнила свой 13-й испытательный полет, стартовав с принадлежащей компании площадки «Звездной базы» в Южном Техасе. В целом полет прошел довольно успешно — особенно для верхней ступени Starship, получившей название Ship. Аппарат длиной 52 метра приводнился в соответствии с планом в Индийском океане у западного побережья Австралии.
Впервые произошло нечто неожиданное: Ship пережил приводнение и сохранил целостность даже после того, как опрокинулся и несколько раз ударился о волны. Аппарат до сих пор остается практически невредимым, а SpaceX буксирует его к берегу Западной Австралии, чтобы специалисты могли подробно осмотреть машину. Однако, как заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск, амбициозная операция по возвращению Ship, скорее всего, завершится неудачей.
«К сожалению, сейчас ситуация с возвращением Ship выглядит не очень хорошо. Тем не менее нам удалось получить фотографии крупным планом критически важных участков теплозащитного экрана и двигателей, которые помогут при дальнейших модернизациях», — написал Маск в социальной сети X.
Так он отреагировал на публикацию SpaceX, в которой компания сообщила о ходе спасательной операции, сопроводив обновление фотографиями.
По данным SpaceX, спасательная команда «преодолевает сложные условия и все более неспокойное море, пытаясь доставить 52-метровый космический аппарат в порт».
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Специалисты по поведению животных проверили, что важнее для кошки — голос ее котенка или место, откуда он доносится. Для этого 13 кошек-матерей слушали записи криков собственных и чужих котят, которые включали то возле их гнезда, то в другом месте. Голос своего детеныша заставлял самок реагировать, но оказался для них не главным ориентиром.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2015
Несостоявшиеся вечные двигатели
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии