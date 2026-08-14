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Хакеры создали устройство, способное незаметно перехватить управление автопилотом Boeing 737
Команда специалистов по безопасности из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Оберлин-колледжа создала устройство размером с монету, способное перехватить управление автопилотом Boeing 737 и изменить план полета. Более того, оно позволяет вмешиваться в ключевые параметры, используемые при расчете взлета и расхода топлива.
По словам создателей, устройство способно также изменять данные на экране пилота, чтобы тот не заметил ничего подозрительного, — или даже заставить его принять потенциально катастрофическое решение.
Атака основана на подключении устройства стоимостью менее 100 долларов к порту, скрытому под люком на внешней поверхности самолета. По словам исследователей, этот люк находится в пределах легкой досягаемости сотрудников технического обслуживания и персонала авиакомпании.
После подключения устройство потенциально может получить доступ к бортовой системе Wi-Fi и предоставить злоумышленнику возможность удаленно воздействовать на системы самолета с земли.
Команда обнаружила уязвимость после нескольких лет работы, в течение которых исследователи собирали компьютерные компоненты Boeing 737, фактически воссоздавая его электронную «нервную систему».
Исследователей вдохновили устройства, которыми мошенники оснащают банкоматы для кражи данных банковских карт. Они пришли к выводу, что получить доступ к компьютерной системе самолета потенциально можно аналогичным способом — физически подключившись к его внутренней шине данных, которая связывает между собой различные электронные компоненты.
Изучив схемы электропроводки Boeing, специалисты нашли точку доступа: порт, через который передаются данные между компьютером управления полетом самолета и дисплеем пилота. При этом сам порт оказался доступен через незапертый люк на внешней стороне самолета.
Последствия атаки могут быть катастрофическими. Возможности злоумышленника потенциально чрезвычайно опасны. Он мог бы передавать пилоту неверные сведения о температуре воздуха за бортом либо о массе груза и пассажиров. В результате экипаж мог бы неправильно рассчитать необходимые параметры взлета и не набрать требуемую скорость до того, как закончится взлетно-посадочная полоса. Другой вариант — внезапно изменить навигационные данные и направить самолет прямо на гору.
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