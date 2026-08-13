Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Водородный JCB Hydromax установил новый рекорд скорости

Водородный стримлайнер (транспортное средство, кузов которого выполнен в обтекаемом стиле) JCB Hydromax достиг скорости 653,2 километра в час на соляном озере Бонневиль в штате Юта, установив предварительный мировой рекорд скорости для транспортного средства с водородным двигателем внутреннего сгорания.

Водородный стримлайнер JCB Hydromax / © JCB

Заезд состоялся 11 августа. За рулем стримлайнера находился командер британских ВВС Энди Грин. Теперь рекорд должен пройти официальную процедуру подтверждения в Международной автомобильной федерации (FIA).

Построенный в Великобритании 9,8-метровый стримлайнер совершил два заезда в противоположных направлениях в течение одного часа — в соответствии с требованиями FIA для установления рекорда. В первом заезде Hydromax развил 644,7 километра в час, а при обратном проходе — 663,3 километра в час. Средняя скорость по итогам двух заездов составила 653,2 километра в час.

Результат Hydromax более чем вдвое превысил предыдущий рекорд скорости для автомобилей с водородным двигателем внутреннего сгорания, признанный FIA. Он составлял 298,5 километра в час и был установлен в 2004 году экспериментальным автомобилем BMW H2R.

В основу Hydromax легли два двигателя внутреннего сгорания, работающих на водороде и созданных на базе серийных моторов JCB, предназначенных для строительной техники. В совокупности они развивают 1600 лошадиных сил.