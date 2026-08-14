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Очки, которые ничего не умеют, стали хитом: DuckDuckGo распродала всю партию
Умные очки, очки со встроенным искусственным интеллектом — все это можно встретить на рынке. Технологические компании фактически превратили солнечные очки в устройства для наблюдения. В ответ компания DuckDuckGo выпустила солнечные очки для пользователей, которые заботятся о своей конфиденциальности.
DuckDuckGo, компания-разработчик одноименного поисковика, выпустила очки совместно с Knockaround. Назвали их Normal F***ing Sunglasses («Обычные, черт возьми, солнечные очки»).
Представители DuckDuckGo не скрывают, что их солнечные очки — сатирический ответ на продукты, которые вторгаются в частную жизнь. В компании отметили, что многие технологические гиганты пытаются превратить солнечные очки в устройства для наблюдения, но пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, продолжают выбирать обычные очки без видеозаписи и ИИ.
Для очков выбрали оправу Paso Robles от Knockaround. Их оснастили всеми необходимыми функциями — поляризационными линзами с защитой UV400 и ударопрочностью, соответствующей требованиям FDA. Отдельно в описании продукта сказано, что у этих очков нет аккумулятора, внешнего источника питания и интеграции с искусственным интеллектом.
Возможно, очки — это часть маркетинговой кампании DuckDuckGo. Однако людям, судя по всему, идея понравилась. Очки быстро раскупили. В самой компании также рассказали, что распродали значительную часть запасов, но пока отказались раскрывать полные данные о продажах.
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Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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