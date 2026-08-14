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Очки, которые ничего не умеют, стали хитом: DuckDuckGo распродала всю партию

Умные очки, очки со встроенным искусственным интеллектом — все это можно встретить на рынке. Технологические компании фактически превратили солнечные очки в устройства для наблюдения. В ответ компания DuckDuckGo выпустила солнечные очки для пользователей, которые заботятся о своей конфиденциальности.

© DuckDuckGo, Knockaround

DuckDuckGo, компания-разработчик одноименного поисковика, выпустила очки совместно с Knockaround. Назвали их Normal F***ing Sunglasses («Обычные, черт возьми, солнечные очки»).

Представители DuckDuckGo не скрывают, что их солнечные очки — сатирический ответ на продукты, которые вторгаются в частную жизнь. В компании отметили, что многие технологические гиганты пытаются превратить солнечные очки в устройства для наблюдения, но пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, продолжают выбирать обычные очки без видеозаписи и ИИ.

Для очков выбрали оправу Paso Robles от Knockaround. Их оснастили всеми необходимыми функциями — поляризационными линзами с защитой UV400 и ударопрочностью, соответствующей требованиям FDA. Отдельно в описании продукта сказано, что у этих очков нет аккумулятора, внешнего источника питания и интеграции с искусственным интеллектом.

Возможно, очки — это часть маркетинговой кампании DuckDuckGo. Однако людям, судя по всему, идея понравилась. Очки быстро раскупили. В самой компании также рассказали, что распродали значительную часть запасов, но пока отказались раскрывать полные данные о продажах.