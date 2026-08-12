Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Создание самого высокого в мире недостроенного небоскреба вышло на финишную прямую

В Сети появились новые снимки китайского небоскреба Goldin Finance 117 высотой 597 метров, который планируют достроить до конца текущего года.

Строительство китайского небоскреба Goldin Finance 117 / © Anadolu Agency

Эта 117-этажная башня должна была стать самым высоким небоскребом Китая, когда в 2008 году началось ее строительство. При возведении грандиозного сооружения использовались так называемые мегаколонны, призванные повысить устойчивость здания к сильным ветрам и землетрясениям. Башня получила необычную форму, напоминающую трость, а ее вершину должна была венчать ромбовидная конструкция с атриумом, бассейном и смотровой площадкой. Согласно проекту архитектурной компании P&T Group, на верхних этажах планировалось разместить офисы и пятизвездочный отель.

Строительство китайского небоскреба Goldin Finance 117 / © Anadolu Agency

Однако после обвала китайского фондового рынка в 2015 году проект был заморожен. Кризис поставил под сомнение будущее базировавшейся в Гонконге компании Goldin Properties Holdings. Ее основатель Пан Сутун, некогда входивший в число богатейших предпринимателей Гонконга, впоследствии довел компанию до ликвидации.

Строительство китайского небоскреба Goldin Finance 117 / © Anadolu Agency

Весной прошлого года строительство башни Goldin Finance 117 возобновилось.

На сегодняшний день это единственная башня, которая преодолеет китайские ограничения запрещающие возведение новых зданий высотой более 500 метров, поскольку выросла еще до их введения.

Из-за простоя башня Goldin Finance 117 уступила по высоте сразу двум небоскребам Китая — изогнутой Шанхайской башне и Финансовому центру Ping An в Шэньчжэне. Поэтому после завершения строительства она сможет претендовать лишь на звание третьего по высоте здания Китая и шестого — в мире.

Однако в мировом рейтинге она опустится на восьмое место, если до конца этого десятилетия будут завершены два других гигантских проекта: километровая Jeddah Tower в Саудовской Аравии, строительство которой недавно возобновилось после многолетнего перерыва, и дубайский Burj Azizi.

Таким образом, спустя почти десять лет после остановки работ Goldin Finance 117 вновь может превратиться из символа китайского кризиса недвижимости в полноценный деловой центр.