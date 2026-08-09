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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 августа, 16:06
Рейтинг: +289
Посты: 1012

Инфографика: какие кости люди ломают чаще всего

Ежегодно миллионы людей по всему миру получают переломы. На инфографике показано, какие кости ломаются чаще всего.

Сообщество
# Инфографики
# кости
# переломы
# травмы
Инфографика: какие кости люди ломают чаще всего. Авторы иллюстрации перепутали местами hip (область тазобедренного сустава) и pelvis (таз), но цифры указаны верно — 14,2 миллиона для hip, 6 миллионов для pelvis / © Julie Peasley, Voronoi
Инфографика: какие кости люди ломают чаще всего. Авторы иллюстрации перепутали местами hip (область тазобедренного сустава) и pelvis (таз), но цифры указаны верно — 14,2 миллиона для hip, 6 миллионов для pelvis / © Julie Peasley, Voronoi

При создании инфографики авторы опирались на исследование Global Burden of Disease Study 2019. Оно охватило людей всех возрастов — от новорожденных до пожилых старше 95 лет. По оценкам исследователей, в 2019 году в 204 странах зафиксировали 178 миллионов переломов.

Переломы авторы исследования разделили на 12 групп: череп; лицевые кости; грудина и ребра; кости плечевого пояса и плечевая кость; зона предплечья (лучевая и локтевая кости); кисть и запястье; позвоночник; таз; область тазобедренного сустава; бедренная кость (кроме шейки бедра); коленная чашечка, большеберцовая или малоберцовая кость, голеностоп; кости стопы (за исключением голеностопного сустава).

Чаще всего люди ломали нижнюю часть ноги (за исключением стопы). Такие переломы зафиксировали 32,7 миллиона раз. Зона предплечья (нижняя часть руки за исключением кисти) оказалась на втором месте. Кости в этой зоне ломали около 30,7 миллиона раз.

Реже всего люди ломали кости грудины и ребра — 4,1 миллиона случаев. Достаточно редко встречались переломы таза.

Мужчины в среднем получали переломы чаще женщин. Исключением стали переломы в области тазобедренного сустава, которые чаще встречались у женщин.

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