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Завершено строительство основных конструкций первого в мире трансграничного пассажирского канатного маршрута между Китаем и Россией
Основные строительные работы на первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороге, соединяющей Китай и Россию, завершены.
Проект, строительство которого началось в июле 2019 года, планируется полностью завершить до конца 2026 года. Канатная дорога соединит город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с российским Благовещенском, расположенным на противоположном берегу реки Амур.
Новый транспортный маршрут призван значительно ускорить сообщение между приграничными городами и укрепить транспортные связи, способствуя развитию туризма, торговли и гуманитарных контактов.
По словам заместителя директора административного комитета Хэйхэской зоны Китайской (Хэйлунцзянской) пилотной зоны свободной торговли Чжан Цицзюня, завершение строительства основных конструкций стало важной вехой реализации проекта.
Впереди — монтаж оборудования, интеграция всех инженерных систем и проведение комплексных испытаний. После их завершения канатная дорога будет готова принять первых пассажиров. Власти рассчитывают завершить все работы до конца текущего года.
Строительство началось летом 2019 года в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры между Китаем и Россией. После открытия канатная дорога обеспечит прямое пассажирское сообщение через реку, разделяющую два города.
Как сообщил председатель правления компании Heihe Jinlonggang Construction and Development Co., Ltd. Цао Синьхун, отвечающей за строительство китайского участка проекта, новая канатная дорога сократит время поездки между Хэйхэ и Благовещенском до шести–восьми минут. Общая длина маршрута составит около 970 метров. Система будет состоять из двух кабин вместимостью по 110 пассажиров каждая.
Максимальная скорость движения достигнет примерно 12 метров в секунду. Пропускная способность комплекса рассчитана на 2,6 миллиона пассажиров в одном направлении ежегодно, что позволит эффективно обслуживать высокий пассажиропоток даже в периоды пиковой нагрузки.
Канатная дорога станет новым элементом уже существующей транспортной инфраструктуры между двумя странами. В 2022 году было открыто движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, соединяющему Хэйхэ и Благовещенск. Кроме того, через реку продолжают курсировать пассажирские паромы.
По данным китайских властей, развитие транспортной инфраструктуры, а также действующий между Россией и Китаем режим взаимных безвизовых поездок для определенных категорий граждан способствуют устойчивому росту трансграничного пассажиропотока.
За первое полугодие текущего года через пункт пропуска Хэйхэ прошло более 568 тысяч человек — это более чем на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Ожидается, что после открытия канатной дороги пассажиропоток продолжит увеличиваться благодаря более быстрому и удобному способу пересечения границы. Местные власти также рассчитывают, что новый транспортный маршрут будет способствовать развитию деловой активности и ускорит экономический рост приграничных территорий по обе стороны российско-китайской границы.
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