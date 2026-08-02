Древние охотники чаще добывали самок шерстистых мамонтов, чем самцов

Среди мамонтов, кости которых находили на стоянках древних людей, самки встречались в два раза чаще, чем самцы. Среди животных, погибших естественной смертью, половое соотношение было обратным. Авторы нового исследования предположили, что древние люди далеко не случайно выбирали добычу, а их действия напоминали продуманную стратегию.

Уже больше 100 лет археологи спорят о происхождении огромных скоплений костей шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), которые находят на палеолитических стоянках Евразии и Северной Америки.

Существуют две основные версии, объясняющие такие скопления. Первая гласит, что это результат деятельности человека. То есть Mammuthus primigenius добывали люди. Рядом с их остатками обнаруживают древние очаги и каменные орудия, а на самих костях животных — надрезы, следы ударов и даже застрявшие наконечники копий.

Авторы этой гипотезы склоняются ко мнению, что гиганты были одним из важнейших источников пищи для людей ледниковой эпохи. Они обеспечивали охотников мясом и жиром, а их шкуры, кости и бивни использовали для строительства жилищ и изготовления некоторых предметов.

Сторонники другой версии полагают, что люди не охотились на этих огромных животных, а просто приходили к местам их естественной гибели, разбивали лагерь и собирали ценный материал, включая бивни и мясо, не вступая в смертельно опасную схватку с живым зверем.

Разобраться в этом вопросе попыталась международная команда палеогенетиков и эволюционных генетиков под руководством Ханны Мутс (Hannah Moots) из Центра палеогенетики в Стокгольме в Швеции. С помощью современных методов анализа древней ДНК ученые смогли не только определить пол погибших животных, но и проверить происхождение крупных скоплений костей, которые археологи связывают с деятельностью древних людей: были ли они созданы древними людьми или образовались в результате естественной гибели особей.

Мутс и ее коллеги извлекли и проанализировали ДНК 521 мамонта. В общей сложности выборка включала ДНК 100 мамонтов из 11 археологических скоплений, связанных с деятельностью человека, возрастом от 20 до 30 тысяч лет, и 421 из мест, где животные, скорее всего, погибли естественным образом.

Среди гигантов, погибших без участия человека, 66,5 процентов составляли самцы. Авторы предложили вполне логичное объяснение этой закономерности. Как и современные слоны, взрослые самцы мамонтов, вероятно, жили более уединенно, уходили далеко от стада и сильнее рисковали. Поэтому именно они, а не самки, чаще попадали в природные ловушки, где погибали. Подобную закономерность ученые наблюдают и у бизонов, и у бурых медведей.

Места раскопок и географическое расположение остатков шерстистых мамонтов, с которыми работали ученые / © Hannah Moots

Иная картина наблюдалась на стоянках древних людей. Из 100 животных — 70 оказались самками. Причем такое половое соотношение фиксировалось почти на всех исследованных памятниках в разных частях мира. Настолько заметное различие трудно объяснить случайностью.

Если бы скопления костей возникли естественным образом, исследователи ожидали бы увидеть примерно равное число самцов и самок либо преобладание самцов, как из мест их естественной смерти. Однако получилось наоборот. Наиболее вероятное объяснение, предложенное командой Мутс: люди систематически добывали мамонтов, причем преимущественно самок.

Палеонтологи предложили две версии, объясняющие выбор древних охотников. Самки мамонтов уступали самцам в размерах, следовательно, были легче. Если рядом находился детеныш, скорость стада снижалась, забота о потомстве делала их менее мобильными и уязвимыми. Такая добыча требовала меньше сил и представляла меньшую опасность.

Есть и другое объяснение. По аналогии с современными слонами ученые предположили, что самки с детенышами год за годом следовали по одним и тем же сезонным маршрутам. Самцы перемещались менее предсказуемо. Если древние люди хорошо знали пути миграции стад, они могли устраивать стоянки именно там, где вероятность встречи с мамонтами оставалась высокой. Охотники не столько выбирали добычу, сколько оказывались в нужное время в нужном месте.

Подобного рода тактика говорит о том, что люди хорошо знали повадки мамонтов и могли использовать особенности их поведения во время преследования. Древние охотники наблюдали за животными, понимали особенности их перемещений и планировали охоту с учетом этих знаний.

Авторы научной работы считают, что полученные результаты помогут не только лучше понять, как люди ледниковой эпохи взаимодействовали с мамонтами и какую роль эти животные играли в их жизни, но и по-новому взглянуть на последние этапы существования мамонтов. Если люди действительно на протяжении долгого времени добывали самок, это могло постепенно снижать способность популяций к восстановлению. Потеря взрослых самок всегда сильнее отражается на численности вида, чем гибель такого же числа самцов.

Выводы исследователей представлены в журнале Current Biology.

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Игорь Байдов 615 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.