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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 августа, 08:07
Рейтинг: +1228
Посты: 2794

Франция получила первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения

Компания Airbus Helicopters передала французским вооруженным силам первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 — новую модификацию многоцелевого NH90, специально разработанную для подразделений специального назначения.

Сообщество
# Airbus
# авиация
# вертолёты
# оружие
# Франция
Первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения / © DGA
Первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения / © DGA

Новый вариант предназначен для армейской авиации Франции и представляет собой глубоко модернизированную версию транспортно-тактического вертолета NH90 TTH, который во французской армии получил название Caïman.

Главной особенностью NH90 Standard 2 стала установка новой оптико-электронной станции Safran Euroflir 410, оснащенной инфракрасными каналами наблюдения, лазерным дальномером и лазерным целеуказателем.

Кроме того, вертолет получил:

  • цифровую систему формирования карт местности;
  • дополнительное рабочее место для третьего члена экипажа;
  • увеличенные задние раздвижные окна, позволяющие вести огонь из установленного на борту вооружения для самообороны.

Конструкция фюзеляжа также подготовлена для интеграции перспективной системы кругового обзора Eurofl’eye Distributed Aperture System (DAS). Она объединяет несколько мультиспектральных камер, размещенных по всему корпусу, обеспечивая экипажу панорамный обзор на 360 градусов в любое время суток и практически при любых погодных условиях. Дополняет комплекс цифровой нашлемный дисплей TopOwl компании Thales, который выводит пилоту информацию о целях, а также изображения одновременно с камер DAS и оптико-электронной станции.

Новая версия получила полностью цифровую систему дистанционного управления полетом нового поколения, обеспечивающую более точное управление машиной. Также в состав оборудования входят: возможность пилотирования одним летчиком; современная противообледенительная система и автоматизированная система диагностики технического состояния и обслуживания.

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